Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2022 году

В 2021 году инфляция в стране составляла 8,39% М. Стулов

Минэкономразвития повысило прогноз по ожидаемым темпам инфляции в России в 2022 году с 4% до 5,9%, направив новые оценки в правительство, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России достигла 8,82% на 28 января после 8,64% на 21 января. В 2021 году инфляция в стране составляла 8,39%.



Источник в Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что динамика инфляции в этом году будет зависеть от ряда факторов. Прежде всего — темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах — ключевых производителях сельхозпродукции. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития будут представлены в апреле, добавил представитель министерства.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что, по прогнозу центра, среднегодовая инфляция в России в 2022 году составит около 6,6%, при этом к концу года будет заметно снижение прироста цен, прежде всего вследствие высокой базы показателя на конец 2021 года. «По-видимому, ключевая ставка Банка России будет еще повышаться, возможно, до 10%, для сдерживания спроса на рынке непродовольственных товаров, снижения темпов необеспеченного кредитования. Эта мера позволит в некоторой степени охладить рынок», — считает Снитко.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что прогнозы по инфляции не зона компетенции Минэкономразвития. «Если бы такое заявление сделал Центробанк, я бы насторожился. Но все-таки ЦБ пока оставляет таргет в 4-4,5%, скорее всего, он будет выше и составит 5% или более, но пока я не стал бы делать сверхкритические выводы, потому что Минэкономразвития в течении года по три-четыре раза меняет прогнозы», — сказал эксперт «Агроинвестору». По мнению Остапковича, делая свой прогноз, ведомство исходит из того, что инфляция продолжает повышательный тренд без успеха к снижению. К тому же появились «черные лебеди» в виде геополитических нагрузок, добавил он.



Эксперт отметил, что санкции против России, в первую очередь, бьют по национальной валюте, которая может достаточно заметно терять свой вес. «А любое падение национальной валюты вызывает соответствующий всплеск инфляции. Я думаю, что Минэкономразвития исходит из этого критерия, потому что других фундаментальных признаков, что инфляция вдруг должна расти в течение года, я не вижу», — отметил Остапкович.



Многое будет зависеть от внеэкономических факторов: санкционной политики и развития ситуации с COVID-19, продолжает эксперт. По его словам, возможно, Центробанку необходимо повысить ключевую ставку. «Как показывает экономическая история, при повышении ключевой ставки всегда падают темпы роста инфляции, потому что деньги становятся дороже, их труднее покупать и брать в кредит, соответственно, на них падает спрос, вслед за чем снижаются и темпы роста инфляции», — рассуждает Остапкович.



Также важно поведение правительства, ведь проблема не столько в инфляции, сколько в доходах населения, продолжает он. Эксперт напомнил, что в 2003—2008 годах, когда экономика росла по 6,5-7% в год, а инфляции не опускалась ниже 10%, люди жили хорошо, потому что доходы повышались на 12-13%. «Поэтому главное сегодня, чтобы увеличивались доходы. Нужно сделать так, чтобы темпы роста доходов были выше, чем темпы роста инфляции. Особенно важно обратить внимание на низкодоходные группы, потому что они страдают больше всего. Вот здесь правительство должно принимать какие-то меры в виде разовых выплат», — уверен Остапкович. Помощью, по его мнению, может стать снятие налогов с людей, заработок которых ниже прожиточного минимума, а также выдача продовольственных сертификатов.

