Росстат уточнил данные по инфляции в 2021 году

Продукты питания за год подорожали почти на 11% А. Гордеев

В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, следует из данных Росстата. Показатель соответствует оценке, ранее озвученной статведомством. По итогам декабря прошлого года рост цен замедлился до 0,82% после 0,96% в ноябре. В том числе продовольствие в декабре подорожало на 1,36%, а в целом за год — на 10,62%. Инфляции стала максимальной с 2015 года, когда она достигала 12,91%, и оказалась выше официальных прогнозов. Так, правительство ожидало роста цен на уровне 7,4%, Центробанк — в диапазоне 7,4-7,9%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина в конце декабря отмечала, что инфляция превысит 8%. В 2020-м инфляция составила 4,91%.



Значительнее всего по итогам года подорожали сахар — почти на 33,3% год к году, яйца (23,6%), подсолнечное масло (22,4%), куры (20,3%), плодоовощная продукция (12,7%). При этом рост цен на молоко и молочную продукцию оказался немногим выше 5%, то есть ниже общей инфляции. В декабре относительно ноября лидером по росту цен стали яйца (3,9%), плодоовощная продукция (3,55%) и макаронные изделия (3%).



В первой декаде 2022 года цены продолжили повышаться: инфляция составила 0,56%, сообщил Росстат. В годовом выражении она достигла 8,61%, оценило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации». В том числе цены на продовольствие с 1 по 10 января увеличились на 0,55% преимущественно за счет удорожания на 3,13% овощей и фруктов, стоимость других продуктов питания увеличилась в среднем на 0,21%, уточняет ведомство.



К 10 января относительно конца декабря 2021 года огурцы подорожали на 7,4%, томаты — на 6,7%, капуста — на 6%, бананы — на 3,8%, морковь — на 3,6%, картофель и репчатый лук — на 1,6%, свекла — на 1,4%, яблоки — на 0,8%, следует из данных Росстата. Такая динамика во многом обусловлена сезонным фактором, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. «В зимний период на рынке традиционно растет доля более дорогих импортных овощей, что приводит к повышению средних цен на данную продукцию», — цитирует агентство. Снижение спроса на овощи после Нового года создает предпосылки для коррекции их стоимости, считает министерство.



Накануне стало известно, что крупнейшие торговые сети после совещаний с ФАС приняли решение ограничить максимальный уровень наценок на социально значимые продовольственные товары. В декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции говорил, что России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции примерно в 4%. По прогнозу Центробанка, к концу 2022 года инфляция может снизиться до 4-4,5%, этому будет способствовать повышение ключевой ставки.

