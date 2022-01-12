Крупнейшие торговые сети ограничат наценку на продукты питания

По предварительным данным Росстата, в 2021 году продукты питания подорожали на 10,6% Е. Разумный

«Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок на социально значимые продовольственные товары 10%, а торговая сеть «Бристоль» - 10-15%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться. Это решение стало результатом проведенных совещаний с ритейлерами: ранее ФАС предложила им проработать механизмы ответственного ценообразования и рекомендовала ограничить наценки на отдельные позиции, говорится в сообщении. Сейчас служба рассматривает поступившие от компаний предложения.



Перечень социально значимых продовольственных товаров утвержден постановлением правительства от 15 июля 2010 года и включает говядину, свинину, баранину (все — кроме бескостного мяса), курицу (кроме куриных окорочков), мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный байховый чай, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь, яблоки.

«Магнит» рассматривает добровольное ограничение наценки как механизм смягчения инфляционного давления на доходы населения, сообщил ритейлер. Сеть предполагает ограничить наценку 10% примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину, в том числе вермишель, овощи «борщевого» набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и др. Доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в «Магните» в денежном выражении, оценила компания.



По словам президента и гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, которые приводятся в сообщении компании, добровольное ограничение наценки на достаточной широкий перечень социально значимых товаров позволит оказать адресную поддержку тем жителям страны, которые в ней действительно нуждаются, не нарушая при этом работу устоявшихся в рознице рыночных механизмов.



По предварительным данным Росстата, в 2021 году продукты питания подорожали на 10,6%, в целом инфляция составила 8,39% против 4,91% в 2020 году. В августе прошлого года ФАС проводила проверки крупных ритейлеров, их целью было недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, причиной которого, как предполагала служба, мог быть сговор. Позже ФАС сообщила, что не обнаружила сговора.



Накануне РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова сообщили, что, несмотря на попытки производителей сдержать рост себестоимости, в России на сегодняшний день нет предпосылок к снижению цен на продукты питания. Леонов также отметил, что из-за пандемии коронавируса последние два года стали форс-мажорными для производства продуктов питания: на выпуск продукции до сих пор влияет нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, рост стоимости сырья и другие факторы. Среди возможных мер для поддержания спроса в условиях роста цен отраслевые эксперты и экономисты не раз предлагали введение адресной продовольственной помощи нуждающимся.

