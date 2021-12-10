ЦБ: адресная помощь нуждающимся эффективнее регулирования цен на продукты

Прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и может отрицательно повлиять на экономику М. Стулов

Адресная помощь нуждающимся эффективнее регулирования цен на продукты питания, об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте регулятора. Аналогичного мнения придерживаются все эксперты, ранее опрошенные «Агроинвестором».



Аналитики ЦБ назвали адресную помощь одним из способов борьбы с инфляцией, отметив, что прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и может отрицательно повлиять на экономику. Регулирование цен на государственном уровне создает дисбаланс на рынках товаров, что может привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом, отмечается в документе. В записке говорится, что эти «последствия проявляются главным образом в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются». «Одновременно усиливаются риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней», — считают авторы документа.



Кроме того, регулирование цен осложняет анализ текущей ценовой ситуации, считают эксперты. Дисбалансы на товарных рынках могут значительно исказить ценовые сигналы, усиливая влияние проинфляционных факторов. Это создает предпосылки для устойчивого роста инфляционных ожиданий. Отмечается, что вывод подтвержден примерами регулирования цен на отдельных рынках другими странами.



Аналитики ЦБ отмечают, что косвенные механизмы регулирования цен через экспортные пошлины требуют постоянной настройки, чтобы обеспечить баланс между краткосрочными проинфляционными рисками и средне- и долгосрочными рисками снижения или замедления роста инвестиций и производства. К такому снижению приводит уступка части экспортных рынков иностранным конкурентам.



По мнению директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды, люди реагируют не столько на рост цен, сколько на падение доходов. «В этой связи продуктивнее поддерживать доходы. Мера, о которой говорит ЦБ, именно такая, она минимально искажает рынок. Наш Центр давно стоит на этой же позиции», — сказала эксперт «Агроинвестору». Шагайда отметила, что у 10% населения на питание идет до 53% расходов на потребление, тогда как обеспечить они могут только до 66% от рациональной нормы питания. «В зависимости от того, до какого уровня государство видит свою задачу дотянуть потребление наиболее уязвимых групп, можно определить потребность», — сказала эксперт.



Многие ведомства выступали с предложением оказания адресной помощи населению, однако пока мера остается нереализованной. Так, в начале года Минпромторг в очередной раз предлагал оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям населения. В их число предлагалось включить беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы — больницах и интернатах. Позже в Минпромторг обращался Союз потребителей. Он предлагал перечислять средства на продукты питания — около 3 тыс. руб. в месяц на семью — получателям жилищных пособий.



В мае Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагала ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Мера предлагалась как альтернатива регулированию цен на продовольствие. Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорил «Агроинвестору», что, по его мнению, наиболее уязвимыми группами с точки зрения доходов и продуктового обеспечения являются пенсионеры, одинокие женщины с детьми и инвалиды. «У нас есть 3 млн человек, которые получают жилищную субсидию, их доходы проверены вдоль и поперек», — отмечал он.

