Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты питания

Главная проблема сейчас — низкие доходы населения М. Стулов

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о необходимости дополнительных мер для стабилизации цен на продовольствие в долгосрочной перспективе. По его словам, ранее принятые меры сдерживания цен «оказались достаточно эффективными». Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке таких предложений.



«Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе», — сказал Мишустин (цитата по стенограмме на сайте кабмина). Соответствующие предложения подготовил Минсельхоз, кроме того, Мишустин рассказал, что получил «много предложений экономического характера» от других федеральных органов власти.



На заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал, что в 2022 году будет дополнительно выделено 5 млрд руб. на поддержку овощеводов. Также он сообщил о комплексе мер, направленных на увеличение предложения продукции овощеводства и мяса на рынке для сдерживания цен на них. По его словам, аграрии будут получать субсидии на расширение и модернизацию производства, строительство хранилищ и селекционно-семеноводческих центров. Малые и средние хозяйства получат поддержку в прямом сбыте продукции. «Поскольку до 50% овощей и до 65% картофеля в стране производится в личных подсобных хозяйствах, предусматривается поддержка и для них», — уточнил Патрушев. Говоря о мерах поддержки производителей мяса, министр сообщил, что для них предусмотрят льготы на закупку кормов. На это будет направлено 10 млрд руб. Кроме того, Минсельхоз контролирует ситуацию с распространением африканской чумы свиней и гриппа птиц. Предприятия, пострадавшие от этих заболеваний в 2020 году, смогут получать кредиты на льготных условиях.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, вместо ограничения цен нужно срочно вводить программу продовольственной помощи населению. «Когда цены на все товары повышаются, стабилизировать что-либо выборочно и не навредив бизнесу очень трудно. Госрегулирование цен может привести к гибели определенные отраслей», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Любое субсидирование сельхозпроизводителей полезно, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Я считаю, что господдержка должна идти не по линии агрохолдингов, монополистов или олигополистов, она должна поступать в КФХ. Мелкие и средние хозяйства, по данным Росстата, имеют тенденцию к сокращению», — сказал эксперт «Агроинвестору». Господдержка этого сегмента, по мнению Остапковича, поможет создать конкуренцию на рынке сельхозтоваров. Особенно важно поддерживать малые предприятия, которые имеют тенденцию к росту, квалифицированный персонал и технику, плодородные земли и так далее. По мнению Остапковича, конкуренция в сельском хозяйстве — основной фактор, позволяющий снизить стоимость продукции.



Эксперт также заявил, что главная проблема сейчас состоит в низких доходах населения. На данный момент, по его словам, не наблюдается тенденции к их серьезному увеличению. По оценке Остапковича, по итогам года, с учетом разовых государственных выплат населению, доходы могут вырасти на 3%. «Но они в прошлом году упали на 3%. По факту мы отобьем потери. В итоге показатель выйдет в среднегодовой ноль», — рассуждает он. Он также отметил, что инфляция бьет по низкодоходному населению, значит «нужно компенсировать им потери». Для этого есть масса способов: продовольственные сертификаты, освобождение от налогов, повышение уровня МРОТ, установление базового дохода и так далее.



После решения вопроса с низкими доходами населения нужно заниматься решением других экономических проблем: ликвидировать монополизм, создавать новые экономические инновационные программы в сельском хозяйстве, решать технологические проблемы, уходить от импорта. «У нас семенной материал импортный на 70-80%. Например, тамбовский картофель растет из нидерландского семенного материала, поливальные и уборочные машины, упаковочный материал импортные. От тамбовского картофеля тут только воздух, солнце, земля, и труд аграриев. Вот где видны все проблемы», — акцентирует Остапкович. В то же время, по словам эксперта, субсидирование сельского хозяйства забирает средства у других отраслей экономики. По его мнению, нужно соблюдать пропорции, чтобы другие сегменты рынка тоже развивались.



Госрегулирование — это не рыночный метод, уверен Остапкович. «Такой опыт уже был во времена СССР, это привело к дефициту товаров. Если цены будут регулироваться, предприниматели уйдут от производства продукции, — считает эксперт. — Эту меру можно использовать не более полугода, чтобы понять, в каком звене растут цены. За это время можно разобраться, кто разгоняет инфляцию: производители или розничная торговля. Кроме того, у нас огромное оптовое звено, которое доставляет товар между производителем и розницей». Если сохранить госрегулирование цен в долгосрочной перспективе, и, тем более, ввести меру в отношении многих продуктов, добиться успехов не получится, уверен Остапкович.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отметила, что меры стабилизации цен через установление максимальных цен в рознице по опыту прошлого года были негативно восприняты как производителями, так и торговлей. «Сельскохозяйственные цены по природе своей волатильны, поэтому их ограничения без установления минимальных цен, гарантирующих доход производителю, приводят к дисбалансам на рынке и увеличению транзакционных издержек в экономике, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Сейчас к регулированию розничных цен активно прибегает Китай, где удается удерживать инфляцию на низком уровне, но появились рынки с дефицитом, в частности, начались перебои с электроснабжением».



По словам Снитко, уже заметно, что ограничение цен продажи сахара на внутреннем рынке привело к меньшему, чем нужно было для достижения баланса рынка, расширению посевов сахарной свеклы. В условиях не очень благоприятной погоды это позволит произвести чуть меньше сахара, чем нужно для внутреннего потребления, отметила эксперт. Соответственно, цены не скорректировались вниз даже сезонно. «В условиях роста мировых цен в России необходимо сфокусироваться на стимулировании расширения производства, — уверена Снитко. — Среди традиционных мер по снижению динамики цен — увеличение предложения, например, через допуск на рынки новых поставщиков, снижение налогов, продажа товаров из госрезервов». По ее мнению, если не фокусироваться на показателе инфляции, а говорить о поддержке населения, то адресная помощь малоимущим — наиболее эффективная мера.

