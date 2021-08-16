ФАС хочет законодательно ограничить наценки ритейла

В периоды резкого сезонного роста цен торговые сети выступают в роли демпфера Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может предложить ограничить наценку торговых сетей. Ведомство уже готовит соответствующий законопроект, пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Один из них говорит, что законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Пока, несмотря на разработку законопроекта, сетям предложено скорректировать наценки добровольно.



По информации издания, встреча ФАС с представителями торговых сетей, где обсуждались шаги по корректировке торговых наценок, прошла в пятницу, 13 августа. В этот же день представитель ведомства сообщил о внеплановых выездных проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». ФАС уточняла, что целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. По информации собеседника Forbes, на этой неделе состоится новое совещание, в ходе которого сети представят перечень товаров и методику корректировки наценок.



«Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку, когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом. Кроме того, это мешает договоренностям ретейлеров с поставщиками», — говорит источник Forbes в крупном ретейлере. С другой стороны, «огромная» диверсификация ассортимента позволяет играть с ценами. Торговые сети периодически пересматривают стоимость товаров, особенно социально значимых, потому что снижение наценки может генерировать покупательский трафик, добавляет собеседник Forbes.



Дмитрий Леонов, зампред правления «Руспродсоюза» Мы не поддерживаем идею законодательного контроля наценки и маржинальности. Подобный опыт, как мы помним на примере СССР, приводил к пустым полкам и дефициту продукции и не решал главную проблему — не боролся с ростом цен. В случае некорректного использования данного механизма такие риски есть и сейчас.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорит, что административное вмешательство может иметь непредсказуемые последствия. «На мой взгляд, лучший способ регулирования цен — это конкуренция и прозрачные отношения поставщика и розничной сети не только для этих двух участников, но и других интересантов», — прокомментировала «Агроинвестору» Шагайда. Сейчас, по ее словам, торговля может «играть» наценками, устанавливая их на сравнительно низком уровне на одни товары и высоком — на другие. Это зависит от многих причин: от того, является ли продукт социально значимым и мониторит ли его цену государство; от того, насколько скоропортящийся товар и даже от его цены. Например, на дешевый продукт может быть установлена высокая надбавка, так как и после этого он остается относительно дешевым, и его все равно купят. Установление предельной наценки может привести к тому, что розница будет отказываться от продажи отдельных товаров, считает она. «Страдать будет потребитель. Кроме того, есть много возможностей сократить наценку, переложив на поставщика риски или дополнительные обязанности. Что, государство будет контролировать требования к поставщику? Ограничения всегда стимулируют поиски их обхода», — рассуждает Шагайда.



Про опасность подобных механизмов говорилось уже неоднократно, напоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он считает, что ограничение наценок сетей в краткосрочной перспективе может привести к желаемому результату и сдержать рост цен, но в среднесрочной это грозит сокращением ассортимента некоторых позиций, что приведет к обратному эффекту — они станут менее доступными для потребителей. По мнению зампреда правления «Руспродсоюза» (РПС) Дмитрия Леонова, более правильным решением будет перевести этот вопрос в плоскость саморегулирования рынка и позволить его участникам выстраивать ценообразование на основе объективных рыночных факторов, при этом обеспечить его прозрачность и открытость: поставщики точно к этому готовы.



Сейчас, говорит Леонов, по многим категориям товаров на рынке есть объективные предпосылки к удорожанию (рост курса доллара, стоимости сырья, логистики). «Доходность переработчиков — членов РПС, находится под давлением с двух сторон: себестоимость растет, а сети не согласуют изменение цен поставки. При этом наценки самих сетей и розничное ценообразование на группы товаров сегодня, к сожалению, зачастую вызывают вопросы», — прокомментировал он «Агроинвестору».



«Любые ограничения, нерыночные меры — это сильный удар по бизнесу», — считает руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, наценки сетей зависят от сезона. На примере огурцов он объясняет, что летом, когда есть много относительно дешевой продукции открытого грунта, наценки сетей на них максимальные. В то же время зимой, когда на рынке представлена дорогая продукция из промышленных теплиц, — минимальная. «Наценка сетей, как и оптовые цены, меняется каждый месяц. Оптовые цены, например, летом могут составлять 20 руб./кг, а зимой — 80 руб./кг, то есть разница в четыре раза», — сравнивает он. Кроме того, при сезонных изменениях цен сети выступают в роли демпфера и делают переход более плавным.



Также каждый ритейлер работает в соответствии со своей политикой: для одних те же огурцы — якорный товар, поэтому наценка на них минимальная, другие на всех продуктах питания зарабатывают примерно одинаково. «Любое вмешательство в эту политику приведет к росту цен на товары, для которых максимальная наценка не установлена. Все административные барьеры — это излишнее давление на бизнес. Вмешательство в работу несетевых магазинов может привести к исключению из их ассортимента ряда позиций, которые будут под контролем, потому что они не могут перераспределить упущенную выгоду на другие позиции», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



Также есть много вопросов к тому, как ФАС будет устанавливать максимальные наценки, как она будет определять оптовые цены в зависимости от качества товара. Так, яблоки могут стоить и 20 руб./кг, и 100 руб./кг, приводит пример Глушков. «Я думаю, что это будет очень непросто, и этот вопрос требует детальной проработки. Но в любом случае проблему высоких цен, например, на овощи открытого грунта нужно решать увеличением производства и строительством хранилищ, а защищенного грунта — субсидированием расходов производителей, тем самым повышая рентабельность производства», — заключил он.

