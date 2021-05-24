ТПП предложила ввести целевые выплаты нуждающимся для покупки продовольствия

Предложенный метод основывается на уже существующей системе целевой поддержки М. Стулов

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Мера предлагается как альтернатива регулированию цен на продовольствие. Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Глава ТПП Сергей Катырин направил документ (копия есть в распоряжении «Агроинвестора») на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.



Как следует из документа, от текущих попыток государства регулировать цены на базовые продукты питания «целесообразно отказаться», так как это «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов». Альтернативой могут стать «меры поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам». «В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня», — говорится в письме. Еще одной мерой поддержки производителей может стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда оценивает новую инициативу положительно. По ее словам, для того чтобы довести финансовую способность самых малообеспеченных домохозяйств покупать продовольствие хотя бы до 85% от рекомендуемой нормы, государству понадобится около 400 млн руб. в год, сказала эксперт «Агроинвестору». «Идея хорошая, так как отсекает тех, кто не хочет искать работу, готов на минимальном уровне питаться, но не работать, — рассуждает Шагайда. — Но она отсекает и тех, кто по каким-то причинам не может работать, даже если находится в трудоспособном возрасте. Для них нужен свой механизм. Семьи с детьми — самые уязвимые по питанию». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в целом поддерживает идею ТПП. «Однако это многократно предлагалось, но на практике пока не реализовано», — отметил Рылько.



Старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян отметил, что предложенный метод основывается на уже существующей системе целевой поддержки, которая налажена и общепринята. «Не все меры адресной поддержки могут быть общеприняты населением. Например, продовольственные талоны хорошо продемонстрировали себя в других странах, но у нас они могут вызывать негативную реакцию населения, — сказал эксперт «Агроинвестору». — В таком случае, если предложенная система целевых выплат уже хорошо работает, она может служить более эффективной альтернативой административному регулированию цен, потому что целевые выплаты предлагаются реализовать для особо уязвимых слоев населения». Согласно статистике, особо уязвимые слои населения тратят в среднем 45% своего дохода на продовольствие, продолжает Акопян. Таким образом, рост продовольственных цен диспропорционально влияет на их благосостояние. Целевая помощь в виде компенсационных выплат в таком случае может помочь сгладить результат воздействия повышения цен на их благосостояние, считает эксперт.



Владимир Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета 21 мая заявил, что на фоне нестабильной мировой конъюнктуры происходит обострение проблем, связанных с резким колебанием цен на социально значимые продукты питания, сообщал ТАСС. По словам Путина, Россия признательна партнерам за то, что они поддерживают российскую инициативу по нормализации ситуации в данной сфере. Президент добавил, что есть конкретные решения по данному вопросу. Он рассказал, что недавно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики стран ЕАЭС на рынке сахара.



Ранее опрашиваемые «Агроинвестором» эксперты отмечали, что помощь нуждающимся слоям населения более эффективна, чем регулирование цен. Причем, с такой инициативой регулярно выступают представители правительства. Так, например, 25 февраля Союз потребителей обратился в Минпромторг с предложением перечислять средства на продукты питания — около 3 тыс. руб. в месяц на семью — получателям жилищных пособий. В начале февраля Минпромторг выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям населения, а в декабре прошлого года депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предполагающий введение в стране продовольственных сертификатов для малообеспеченных граждан. 17 февраля Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Он признал, что у подобных сертификатов есть свои положительные стороны, но есть и ряд «проблемных вопросов».

