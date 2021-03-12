Правительство поручило Минфину оценить стоимость программы продовольственных сертификатов

Программа предполагает зачисление фиксированной суммы на карту системы «Мир» Д. Абрамов

Кабмин поручил Минфину оценить стоимость программы адресной помощи нуждающимся гражданам, которую последние несколько лет разрабатывал Минпромторг, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. Речь идет о технической процедуре межведомственного взаимодействия, но это не означает, что обсуждение темы продовольственной помощи возобновляется, уточнила изданию пресс-служба правительства. Однако программу поддерживают Минтруд и Роспотребнадзор. Согласно проекту Минпромторга, люди, доходы которых меньше регионального прожиточного минимума, должны получать свой потребительский сертификат на карту платежной системы «Мир». Предполагается, что на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты питания отечественного производства.



Полученные от реализации программы средства поступят в экономику, говорится в презентации программы, на которую ссылаются «Известия». Таким образом, с введением сертификатов будет простимулирован рост оборота розничной торговли и производства пищевых продуктов. Попутно возможно развитие смежных отраслей, например, производства торгового и холодильного оборудования. Объем поддержки малоимущих граждан в прошлом году мог составить 340 млрд руб., при выходе программы на проектную мощность прирост ВВП превысит размер затраченных средств в 1,6-1,9 раза. Так, если бы программу запустили в 2019-м, прирост ВВП составил бы 0,6%, то есть 540-640 млрд руб., пишет издание.



Вопрос помощи населению в последнее время поднимается часто. Так, в середине февраля президент Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что вопрос продовольственных сертификатов можно обсудить. По словам главы государства, у этой инициативы «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить». «Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно», — говорил Путин.



11 марта в ходе совещания президента с представителями крупного бизнеса по вопросам повышения инвестиционной активности гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов вновь поднял тему адресной помощи малоимущим, которая могла бы решить ряд проблем государства, производителей, населения. «И мы считаем, это [адресная помощь] позволит нам следующие 5-10 лет сделать еще один мощный импульс развития АПК в создании новых рабочих мест и привлечении новых инвестиций, чтобы обеспечить свой рынок, а потом и экспорт», — сказал Михайлов президенту, который, в свою очередь, его поддержал и перечислил уже действующие меры помощи населению. «Именно на это все и направлено — на то, чтобы обеспечить покупательную способность наших граждан и поддержать тех, кто в этой поддержке нуждается. Так и будем делать дальше, даже и никаких сомнений нет», — заключил Путин (цитаты по стенограмме совещания).



Адресная поддержка наименее обеспеченного населения — это самая эффективная форма субсидирования сельского хозяйства, не раз отмечали в разговорах с «Агроинвестором» отраслевые и финансовые эксперты. Кроме того, такая помощь может стать эффективным ответом на рост цен на продовольствие, в отличие от прямого регулирования и установления максимальных отпускных цен. Так, например, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов обращал внимание, что сейчас самое время организовать поддержку малоимущего населения. «Да, это более глобальный вопрос, но вполне реально найти на это около 100 млрд руб.», — говорил он.



В каком виде будет осуществляться реализация программы продовольственной помощи — будет ли это система продовольственных карточек, перечисление денежных средств на покупку продуктов питания, или бесплатные обеды — не имеет принципиального значения, говорила заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Маргарита Бражевская. Самое главное, чтобы была достигнута конечная цель — обеспечение доступности продуктов питания для малообеспеченного населения в необходимых объемах. Это будет более справедливый и правильный с экономической точки зрения подход, чем искусственное занижение цен для всех, включая высокообеспеченных людей.



Однако также стоит вопрос, по какому критерию выбирать людей, которые смогут получать помощь. Так, в конце февраля предлагалось распространить программу на получателей жилищных субсидий. При таком отборе семей поддержка будет эффективнее, чем, если выплачивать помощь всем подряд по каким-то демографическим критериям, говорила тогда начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Кроме того, реестр таких семей уже существует. Среди минусов подобного подхода Снитко отметила то, что выплаты будут приходиться на семью, а не на одного человека, что искажает действие меры, так как целевые домохозяйства могут быть различными по размеру.

