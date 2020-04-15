Бизнес просит правительство запустить систему продовольственной помощи населению

Руководители организаций, объединяющих производителей и поставщиков продовольствия, а также торговых сетей призвали правительство незамедлительно начать реализацию замороженного проекта Минпромторга о создании системы продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения, сообщает РБК со ссылкой на копию заявления. Его, в частности, подписали главы Национальной мясной ассоциации, Российской гильдии пекарей и кондитеров, Национального союза производителей молока, Ассоциации компаний розничной торговли и другие.

Авторы обращения подчеркивают, что «в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса» важно сохранить доступность для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости. По их расчетам, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд руб. Продуктовые карточки на сумму 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян. «Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — говорится в заявлении (цитата по РБК).

Идея введения продуктовых карточек для малообеспеченного населения безрезультатно обсуждается на протяжении многих лет. В мае 2017-го Минпромторг оценивал ее стоимость в 200-300 млрд руб. в год. Предполагалось, что с помощью карточек малоимущие граждане смогут покупать определенные продукты питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты российского производства. Тогда сообщалось, что Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы и ищет финансирование. Однако осенью того же года стало известно, что средств на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018-2020 годы не предусмотрено.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с правительством говорил, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринять правительство, позволят уже в этом году добиться увеличения темпов роста ВВП. Однако пандемия COVID-19 и экономический кризис внесли свои коррективы: и без того стагнировавший спрос будет снижаться из-за падения реальных располагаемых доходов населения. При этом из обновленной Доктрины продовольственной безопасности следует, что государство не отказывается от идеи создания системы внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения.

Поддержка продовольственного спроса населения — это наиболее эффективная форма субсидирования сельского хозяйства, ранее говорила «Агроинвестору» директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. По ее словам, эффективность поддержки потребителей доказал многолетний американский опыт: там подавляющая часть поддержки — это продовольственные талоны, которые администрирует агроведомство. «Самой правильной видится концепция, которая подразумевает введение продовольственных карточек и прямое целевое финансирование социально незащищенных категорий населения, чтобы люди покупали определенные категории товаров. Ключевой момент — что это точечная, адресная поддержка», — отмечал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

«В каком виде будет осуществляться реализация программы продовольственной помощи — будет ли это система продовольственных карточек, перечисление денежных средств на покупку продуктов питания, или бесплатные обеды — не имеет принципиального значения, — уверена заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Маргарита Бражевская. — Самое главное, чтобы была достигнута конечная цель — обеспечение доступности продуктов питания для малообеспеченного населения в необходимых объемах. Это будет более справедливый и правильный с экономической точки зрения подход, чем искусственное занижение цен для всех, включая высокообеспеченных людей».

Между тем, депутаты считают нужным как раз регулировать цены на продовольствие. Фракция «Справедливая Россия» внесли в Госдуму два законопроекта: согласно первому, правительство будет обязано замораживать розничные цены на социально значимые продукты питания при их удорожании за месяц более чем на 30%, второй документ наделяет региональные власти полномочиями по ограничению цен на те же категории товаров. Также устанавливается, что розничные цены в магазинах не должны превышать цены производителей более чем на 50%, а цены оптовых поставщиков — более чем на 20%. Согласно действующему законодательству, правительство имеет право регулировать цены на продовольственные товары, инициатива фракции превращает это право в прямую обязанность кабмина. Ранее «Единая Россия» предложила ограничить максимальную наценку для каждого этапа товаропроводящей цепи на уровне 10%, премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею.

Однако авторы письма, призывающие к запуску программы продовольственной помощи, критикуют предложения перейти к государственному регулированию цен на продукты питания. «Таким образом не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, вынужденно изолированные от их потребителей, — предупреждают они. — Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей».