Михаил Мишустин поддерживает ограничение цен на продовольствие

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности ограничения цен на продукты питания. Максимальную наценку для каждого этапа товаропроводящей цепи необходимо ограничить 10%, считают единороссы, пишет ТАСС.



«Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости, — рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам видеосовещания единороссов с премьером. — Это касается вопросов, связанных с поддержкой бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей».



Ранее лидер фракции Сергей Неверов сообщил, что депутаты в ходе совещания с Мишустиным предложили кабмину проработать механизм заморозки цен на продукты питания по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств (если в течение месяца лекарства необоснованно дорожают более чем на 30%, власти смогут устанавливать на 90 дней максимально допустимые цены на препараты и медизделия. После заморозки аптеки не смогут продавать товары по цене выше указанной).



Хинштейн уточнил, что на следующей неделе состоится заседание Госдумы, в ходе которого планируется решить «первоочередные, неотложные вопросы». «И в этой связи правительство сегодня попросили максимально ускорить подготовку таких инициатив», — отметил он.



В сообщении есть информация о предложении по ограничению наценки 10% на каждом звене товаропроводящей цепи. «Это совершенно не означает заморозку цен на определенном уровне», — подчеркивает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Полного перечня продукции не опубликовано, так что трудно сказать, как будет вести себя рынок в связи с ограничением роста цен, — прокомментировала она «Агронвестору». — Если перечень будет конкретным и небольшим, а само ограничение кратковременным (до месяца) сильно по финансовому состоянию отрасли эта мера не ударит». Но существенные долгосрочные ограничения на широкие категории, например, мясо в целом или все виды овощей, фруктов, круп — негативно скажутся и на предприятиях торговли, которые и так испытывают снижение товарооборота и трафика покупателей, и на агропредприятиях, уверена Снитко.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько негативно относится к идее заморозки цен на продовольствие, потому что это может лишить аграриев и переработчиков стимула отвечать вызовам со стороны рынка. «Правительству, наверное, лучше не допускать причин резких колебаний курса рубля. А продовольственный рынок и сам справится с проблемами. Ведь никаких фундаментальных проблем с производством продуктов нет: их в достатке. Просто на фоне «шизоковида» запасы из торговли временно перетекли к потребителям. Я думаю, что недалек тот час, когда цены сами придут в норму», — рассказал он «Агроинвестору». По мнению Рылько, регулирование цен государством может привести к административному произволу. «Следить за ценами очень сложно. Потому что у нас очень богатый ассортимент продукции, а на контроль потребуются колоссальные административные ресурсы», — поясняет он.



С макроэкономической точки зрения, это логичный шаг, позволяющий поддержать население, наблюдающее значительное падение реально располагаемых доходов, за счет субсидирования ритейлеров. А это необходимо будет сделать вследствие того, что рентабельность ритейла стабильно снижалась последние годы и составляет уже около 1% (по чистой прибыли), говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Однако в России ритейл не так сильно консолидирован как в Европе, поэтому как будут субсидироваться мелкие сети/отдельные магазины — вопрос», — рассказал он «Агроинвестору».



и т. д.

Также важный вопрос в том, продолжает Никиточкин, каков будет перечень продуктов, цены на которые предлагается заморозить. Логично их ограничить социально важными продуктами (хлеб, крупы, молоко), считает он. «Очень важным вопросом является и уровень цен, которые будут заморожены, особенно это касается сезонных товаров: овощи, сахар. Необходимо учесть планируемую длину периода заморозки цен и предполагаемую динамику цен на данные продукты», — говорит Никиточкин. Аналогичныемеры по ограничению цен принимались в отношении бензина, но даннаяотрасль в России значительно более консолидирована, чем ритейл, приводитон пример. Однако эти меры были приняты с существенным трудом ине продлились слишком долго.