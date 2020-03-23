Экспорт социально значимых продуктов могут ограничить

Рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным рекомендовала Минсельхозу совместно с Минпромторгом вынести на рассмотрение правительства вопрос установления экспортных пошлин в отношении социально важной сельхозпродукции, пишет «Коммерсантъ». Из протокола заседания группы следует, что пошлины и другие ограничительные меры могут ввести в случае попыток увеличения цен на продукцию и продажи на зарубежные рынки со стороны производителей.



На сайте правительства также размещено поручение Минпромторгу, Минсельхозу, Россельхознадзору и ФТС к 25 марта, а затем еженедельно готовить предложения об ограничении экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств. Решение будет приниматься исходя из объемов производства этих товаров и их запасов. «Интерфакс» сообщает, что Россельхознадзор с 20 марта до конца месяца уже ограничил экспорт крупы. Агентство ссылается на письмо ведомства своим территориальным управлениям. Представитель Россельхознадзора сказала «Агроинвестору», что вопросы по ограничению экспорта нужно адресовать правительству.



Руководитель центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко говорит, что как и в случае с импортом товаров первой необходимости, об упрощении которого было заявлено на прошлой неделе, перечень этих товаров и в данном решении рабочей группы не приводится. «Поэтому можно лишь догадываться о том, что за товары будут отнесены назначенными ведомствами к категории «социально значимых продуктов», — сказала она «Агроинвестору». Снитко полагает, что в перечень социально значимых товаров на короткий срок могут войти некоторые готовые продовольственные продукты. Например, наверняка будут обсуждаться мука, бутилированное масло, масложировая продукция (майонез), молочная продукция с большими сроками хранения.



В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов первой необходимости входят несколько категорий товаров, в том числе говядина, свинина, баранина (все виды мяса, кроме бескостного), куры (кроме куриных окорочков). «То есть получается, что стейк ти-бон стоимостью 2 тыс. руб./кг — это социально значимый товар, — говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — А чем куриные окорочка не угодили? Они дешевле грудки. И вообще получается, что в самой курице есть социально не значимая часть — ее окорочка». Он настаивает, что список социально значимых продуктов необходимо адаптировать к современным «не голодным» реалиям, пересмотреть его и сделать более четким и понятным. «Чтобы надзорные органы не трактовали дорогущий стейк на кости как социально значимый продукт», — сказал он «Агроинвестору».



«Коммерсантъ» пишет, что к социально значимым продуктам в России, в частности, относятся соль, сахар, мясо, рыба, масло, а также крупы: рис, гречка и другие. Именно последняя категория товаров пользовалась особым спросом среди потребителей на фоне новостей о распространении коронавируса. По данным Nielsen, в начале марта продажи круп увеличились на 27,8%. X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже отметила повышение поставщиками цен на крупы на 5%.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов рассказал «Коммерсанту», что экспорта гречневой крупы или гречихи из России фактически нет. Дефицит крупы маловероятен: объем производства на уровне 500-600 тыс. т с учетом запасов полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка, добавил он. По словам исполнительного директора Южного рисового союза Михаила Радченко, ежегодно Россия экспортирует 180-230 тыс. т риса. «Имеющегося риса полностью хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Заводы уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос», — говорит он (цитата по «Коммерсанту»). По словам Радченко, если введенный запрет на вывоз круп из России не будет признан форс-мажорным обстоятельством, экспортерам грозят финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов считает, что в нынешней ситуации экспорт социально значимых товаров действительно могут ограничить. «По-моему, мера в виде ограничения экспорта нужна только для специфических товаров: очень важных лекарств, ветеринарных препаратов, медицинских приборов, масок и другого», — считает он. Так, по мнению Иванова, можно понять запрет экспорта товаров, которые спасают жизни людей или не дают заболеть. «Все попытки ограничений, запретов по продовольствию не идут на пользу ни рынку, ни обществу. Вероятно, какие-то локальные проблемы такая мера теоретически и позволит решить, но я не знаю, стоит ли овчинка выделки», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По мнению Иванова, возможно, наоборот стоит воспользоваться ситуацией, и раз в мире на что-то есть спрос, произвести и экспортировать больше. Все больше подотраслей АПК России в последние годы входят в режим перепроизводства, давно и остро нуждаются во всестороннем развитии логистики и экспорта, объясняет он. Также в России более 40 млн га неиспользуемых сельхозземель, а их немалая часть расположена в относительно благоприятный регионах по логистике, общей инфраструктуре и почвенно-климатическим условиям, продолжает Иванов. «Начинается весенняя посевная кампания: мы можем больше посеять и произвести востребованных в России и мире агрокультур», — уверен он. При этом, по словам Иванова, ограничение экспорта может заставить компании начинать вывозить товары «в серую». «Это когда официально нельзя, но неофициально варианты бывают», — уточняет он.



Ограничения экспорта социально значимых продуктов является в значительной степени вербальной интервенцией, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Подавляющая доля экспорта российской продукции АПК — это сырьевые товары с минимальным уровнем переработки: зерно, выловленная рыба, масличные и растительные масла в цистернах наливом», — рассказал он «Агроинвестору». То есть Россия практически не экспортирует готовые продукты питания, тем более социально значимых групп. Из всех готовых продуктов питания в достаточном объеме экспортируются только кондитерские изделия, но это не продукция первой необходимости, говорит эксперт. «В 2019 году Россия вывезла достаточно много сахара, но только потому, что его запасы находятся на исторических максимумах», — добавляет Никиточкин.



По его мнению, значительно повлиять на российский рынок и нарушить планы компаний может запрет на экспорт зерновых, которые не являются социально значимыми продуктами, однако нет гарантии, что это будет учтено. «Это приведет к значительному росту остатков зерна на рынке и снижению его цены, что может повлечь за собой существенное ухудшение финансового состояния многих российских растениеводов», — предупреждает Никиточкин.



Аналогичная ситуация с мясом: компании и государство в течение 2018-2019 годов потратили много усилий на открытие экспортных рынков и налаживание поставок, при этом российский рынок обеспечен отечественной свининой и птицей, их дефицита не наблюдается. То есть запрет или ограничение экспорта мяса принесет только вред отрасли и малоцелесообразен ввиду и так небольшого объема продаж мяса за рубеж, объясняет Никиточкин. «Российский рынок социально значимых продуктов питания не является экспортоориентированным, поэтому нецелесообразно его ограничивать», — заключает он.



«Если экспорт будет ограничиваться, то стоит вспомнить, как сложно было нашим экспортерам попасть на рынки соседних стран с готовой продукцией. Все подобные ограничения сегодня — это попытка рационально управлять запасами экспортных товаров: в мире и в России их достаточно для обеспечения потребностей, даже несмотря на простой некоторых предприятий и логистических узлов», — говорит Дарья Снитко. В условиях столь сильных проблем с логистикой, оплатой и всеми функциями планирования на рынке каждый игрок вынужден временно ограничиваться, чтоб избежать дефицита необходимого, продолжает она. По прошлому году к значимым экспортным позициям относились в основном сырьевые аграрные товары: зерно, рыба в виде необработанной замороженной продукции, растительные масла в сыром виде. «В случае, если ограничительные меры коснутся зерна и сырого масла, то потери для аграрного экспорта будут большими», — заключает Снитко.

