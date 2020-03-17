Сахар в рознице перестал дешеветь

В середине марта закончилось 15-тимесячное падение цен на сахар в рознице, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Согласно данным Росстата, на неделе с 3 по 10 марта сахар стал лидером роста цен, подорожав на 0,6%. Тем не менее, он все еще на 1,5% дешевле, чем в декабре 2019-го. Повышение оптовых цен, хоть и неуверенными темпами, началось с середины ноября, напоминает Иванов.



В последнее время спрос на сахар увеличился: сказываются панические настроения из-за распространения коронавируса, поэтому многие делают запасы продукции с длительными сроками хранения. Также на рынок влияет девальвация рубля. «Первое, что делают в такие моменты люди, — пытаются купить валюту, которая должна подорожать. Второе — запасают товары, которые не портятся: сахар, соль, спички, крупы», — комментирует Иванов.



При этом ослабление российской валюты станет стимулом для увеличения экспорта сахара, правда, пока непонятно, какой дополнительный объем удастся вывезти, продолжает он. По оценке ИКАР, производство сахара в России сейчас превышает его внутреннее потребление на 1,7 млн т, перепроизводство и убыточность бизнеса уже привели к закрытию трех сахарных заводов. С учетом импорта и накопленных запасов России нужно поставить на внешние рынки около 2,5 млн т сахара, подсчитал Иванов. «У России пока нет такого опыта экспорта. Наш потенциал относительно комфортного вывоза составляет от 500 тыс. т до 1,1 млн т», — уточняет он. Поскольку Россия и Беларусь находятся в Едином экономическом пространстве, анализировать рынки нужно вместе, продолжает Иванов. Этой зимой запасы сахара в странах сформировались на рекордных уровнях: на конец января только на заводах за пять лет излишек лет вырос на 2,45 млн т и превысил 3,6 млн т.



Меры для стабилизации обстановки на сахарном рынке за счет создания экспортного объединения производителей сахара предпринимаются с опозданием, считает Иванов. Объявлена цель — оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках, однако меры, принимаемые государством для поддержки экспорта и развития логистической инфраструктуры, пока, по большей части, лишь слова, сетует он. «Безусловно, транспортная субсидия поддерживает экспортеров сахара, но эту субсидию можно было бы увеличить с 50% до 100%, к тому же данную поддержку, вероятно, могут получить далеко не все, а те, кто успеет первыми выбрать лимиты, — говорит он. — Отрасли нужна всесторонняя поддержка, с развитием всей логистической, административной и финансовой инфраструктуры от завода до борта судна, с упрощением получения документов и возмещения НДС, решением всевозможных смежных с экспортом вопросов, которые в России пока организованы не самым лучшим образом. Всем этим однозначно должно заниматься государство, а не заводы-производители».



Кроме того, необходима поддержка перепрофилирования неэффективных сахарных заводов, продолжает Иванов. Ведь даже самые небольшие предприятия по переработке свеклы — это прекрасные площадки с развитой инфраструктурой: газопроводом, ТЭЦ, железными и автомобильными дорогами, электросетями, водопроводом, канализацией, зданиями, складами, всеми разрешениями. «Создание подобной инфраструктуры стоит многие миллионы долларов, — подчеркивает эксперт. — Например, именно там можно открывать зоны опережающего развития, а не на территориях, где все это строится с нуля».



Пока же, чтобы избежать убытков, производителям неизбежно придется сокращать посевы сахарной свеклы и переориентироваться на более маржинальные агрокультуры. Минсельхоз рассчитывал, что в этом сезоне посевы сократятся на 15%. При этом Иванов напоминает, что отрасль зависима от импортных семян, действующих веществ средств защиты растений, некоторых удобрений (листовые подкормки и др.), техники (свеклоуборочные комбайны и погрузчики), оборудования для сахарных заводов, запчастей и т. д. Рост цен на них из-за девальвации рубля может привести к повышению себестоимости производства сахара, предупреждает эксперт.



По данным аналитической службы Союзроссахара, с начала августа по 10 марта в России было произведено 7,55 млн т свекловичного сахара, что является максимальным объемом за всю историю. Последним 14 марта завершил переработку свеклы Черемновский сахарный завод в Алтайском крае. Средняя длительность производственного сезона-2019/20 оценивалась в 130 суток, что на 26 суток длиннее прошлого сезона. До июля пять заводов будут перерабатывать сироп (Добринский и Слуцкий заводы) и мелассу (Ольховатский, Знаменский, Чернянский) и в сумме, по оценке ИКАР, выпустят до 250 тыс. т сахара.

