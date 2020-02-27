ФАС опасается ухудшения конкуренции на рынке сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает, что закрытие сахарных заводов может привести к ухудшению конкуренции на внутреннем рынке и появлению доминирующих игроков. Об этом начальник управления контроля АПК службы Анна Мирочиненко сказала ТАСС. Правда, согласно исследованиям ФАС, проведенным в 2018 году, концентрация игроков на сахарном рынке была низкой: в стране работало 75 заводов, принадлежащих 30 независимым компаниям. Кроме того, есть возможности для импорта сахара.



Ранее стало известно, что из-за низких цен на сахар и убыточности его производства в новом сезоне не будут работать минимум три завода: Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане (принадлежит «Продимексу»), Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в холдинг «Агроинвест») и Товарковский сахарный завод в Тульской области (владелец — ТД «Агроторг» Россельхозбанка). Также Союзроссахар сообщал, что закроется предприятие в Краснодарском крае, какое именно — не уточнялось. Однако, как пишет «РБК Краснодар», в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона не поступало данных о прекращении работы от каких-либо сахарных заводов края, в сезоне-2020/21 планируют вести переработку все 16 сахарных комбинатов Кубани.



Комитет Госдумы по аграрным вопросам планирует собрать совещание с Минсельхозом и Минпромторгом из-за закрытия сахарных заводов, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Владимир Кашин. «Конечно, это (закрытие заводов — «Агроинвестор») продиктовано законами рынка. Но мы считаем, что закрытие любого предприятия — это ЧП», — отметил он.



По данным Росстата, в январе средние оптовые цены на сахар составили 20,3 тыс. руб./т с НДС, что на 43% ниже показателя января 2019 года. Сейчас стоимость сахара находится на семилетнем минимуме. Потребительские цены в январе были на уровне 30,48 руб./кг, что на 16,5 руб./кг меньше, чем годом ранее.



По словам Мирочиненко, спрос на сахар ограниченный и неэластичный, поэтому в ситуации, когда предложение существенно превышает внутренний спрос, значительного повышения цен на сахар не произойдет. По ее мнению, сохранение оптимального баланса производства и потребления сахара отвечает интересам как потребителей, так и производителей. В этом сезоне может быть выпущено 7,7-7,8 млн т сахара, объем внутреннего потребления не превышает 6 млн т, а экспортные возможности предприятий ограничены. Тем не менее, именно развитие внешних продаж поможет сбалансировать рынок, уверена Мирочиненко. ФАС внесла в правительство проект постановления, который допускает соглашения на рынке сахара для его экспорта. Служба предложила такой способ активизации поставок осенью прошлого года. Объединение усилий экспортеров, в частности, позволит им формировать более крупные партии и исполнять большие контракты.



Федеральный Минсельхоз тоже считает, что стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта, а также снижение объемов производства сахарной свеклы. Ранее ведомство ставило задачу сократить ее посевы на 15%. В 2019 году агрокультура занимала 1144 тыс. га. Согласно презентации директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова на Всероссийском агрономическом совещании, в этом году ведомство прогнозирует, что площадь сева составит 1085 тыс. га, то есть примерно на 5% меньше прошлогодней. Крупные агрохолдинги в этом году не будут уменьшать производство или готовы лишь к небольшим корректировкам, поскольку им нужен минимальный гарантированный объем сырья для загрузки своих заводов, сообщает «Коммерсантъ».

