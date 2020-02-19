В Татарстане закрылся Нурлатский сахарный завод

В Татарстане закрылся один из трех сахарных заводов республики — «Нурлатский сахар» (входит в холдинг «Агроинвест» Раиса Сулейманова). Причиной стала нерентабельность, сообщает пресс-служба президента Татарстана. «Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше неконкурентоспособный», — приводятся в сообщении слова главы республики Рустама Минниханова. Он также заявил о необходимости изучить вопросы дальнейшего использования промышленной площадки завода и привлечения инвесторов.

«Из-за низкой рентабельности производства в последние годы хозяйства Аксубаевского, Лениногорского и Нурлатского районов прекратили возделывание сахарной свеклы. Деятельность велась учредителем сахарного завода ООО УК «Агроинвест», которое понесло по итогам 2019 года убытки из-за низкой рентабельности производства и переработки. По предварительным расчетам, при сложившихся ценах на сахар по 19 руб./кг в 2020 году убытки увеличатся. В связи с этим завод принял решение о приостановке программы производства сахара», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхозпрода республики.

Сахарный завод испытывает серьезные трудности в течение трех лет, хотя до последних событий все выглядело «не так уж катастрофично»: выручка предприятия в 2018 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 459 тыс. руб., сообщает «Бизнес Газета» со ссылкой на слова Сулейманова. Он также рассказал, что завод по своим техническим показателям (выход сахара, потребление условного топлива) не уступает двум другим участникам рынка в регионе. По данным РИВЦ Минсельхозпрода Татарстана, выход сахара на Нурлатском заводе составляет 16,1%. Для сравнения, на Буинском сахарном заводе этот показатель в этом сезоне составил 15%, на «Заинском сахаре» — 14,1%.

В дальнейшем предприятие ждет банкротство, которое Сулейманов считает неизбежным. Перспектив наращивания сырьевой базы в Нурлатском и соседних районах Татарстана он не видит, роста цен на сахар также не ждет. При этом бизнесмен ищет потенциального инвестора, который либо решит возродить предприятие, либо перепрофилировать площадку. «Если будет инвестор, это было бы хорошим выходом из ситуации, но инвестор должен быть достаточно крупным», — поясняет Сулейманов, добавляя, что считает завод привлекательной промышленной площадкой. В комплексе есть несколько земельных участков, ряд объектов недвижимости общей площадью 15 тыс. кв. м, а также коммуникации: газоснабжение высокого давления, собственная ТЭЦ, водоснабжение и канализация, энергоснабжение на 2 МВт в сутки плюс собственное производство электроэнергии — 2,5 МВт в сутки, очистные сооружения, лицензионная вододобыча, транспортный парк и железнодорожная ветка.

Нурлатский сахарный завод был введен в эксплуатацию в 1958 году, в начале 2000-х его купила группа «Разгуляй». «Коммерсантъ» тогда писал, что по инициативе Минфина республики в июне 2001 года было инициировано банкротство предприятия, по окончании внешнего управления 100% акций вновь созданного ОАО «Нурлатсахар» были проданы с торгов сначала малой нефтяной компании «Татнефтепром-Зюзеевнефть» за 39-40 млн руб., а потом завод перешел в собственности «Разгуляй». Заявлялось, что президент холдинга Игорь Потапенко вложит в реконструкцию сахарного производства $1,5 млн, но спустя семь лет власти Татарстана потребовали вернуть республике сахарное производство, так как инвестор не оправдал возложенных надежд.

В 2008 году Нурлатский сахарный завод выкупила татарстанская группа компаний Раиса Сулейманова «АгроИнвест». Завод был приобретен примерно за $30-40 млн, пишет «Бизнес газета». За годы работы в реконструкцию завода «АгроИнвест» вложил 680 млн руб. Мощность по переработке сахарной свеклы с первоначальных 1,2 тыс. т в сутки была доведена до 4-4,2 тыс. т.

Ранее из-за сложной ситуации в отрасли холдинг «Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, принял решение временно закрыть Мелеузовский сахарный завод в Башкирии. Из всех заводов компании у этого предприятия самая высокая себестоимость производства, поскольку оно менее чем на половину обеспечено собственной свеклой, основной объем сырья для переработки поставляют независимые хозяйства.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов считает, что сейчас в зоне риска находятся предприятия с высокой энергоемкостью, большой потерей сахара на всех этапах производства, не 100%-ной сушкой и грануляцией жома (с прессами глубокого отжима) и узкой сырьевой зоной. «Если все четыре эти параметра хромают, то это кандидатура на вылет в ближайшие 3-8 лет», — говорит он. Но, по словам Иванова, вертикальные холдинги, опирающиеся на собственное производство свеклы, более устойчивы, «и они могут какое-то время перетерпеть за счет перекрестного субсидирования <...>. А если владелец завода не сильно погрузился в вертикальную интеграцию, то ему это производство проще закрыть».

Он также рассказал «Агроинвестору», что, несмотря на то, что экспорт сахара активизировался (например, в декабре 2019 года за рубеж были поставлены рекордные для России 152 тыс. т, без учета автовывоза в страны ЕАЭС), его масштаб пока не позволяет быстро решить проблемы перепроизводства сахара. Цены также увеличились по сравнению с началом ноября 2019-го, когда они были минимальными в этом сезоне. «Но внятной динамики в 2020 году нет. Цены, скорее, медленно ползут вниз, хотя с декабря по июль в России они обычно сезонно повышаются. В этом году, если сезонный рост и будет, то небольшим», — считает он.

По мнению Иванова, сейчас основная задача для отрасли и страны — вывезти как можно больше сахара (в том числе и в продуктах переработки), а весной — посадить меньше свеклы. «Если это будет сделано, то через год-два ситуация в отрасли нормализуется», — заключил Иванов.