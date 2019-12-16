Цены на сахар достигли дна

В первую неделю декабря Минсельхоз зафиксировал рост оптовой цены сахара на Юге на 11% до 20,74 тыс. руб./т с НДС, правда, отметив, что цены производителей при этом снизились на 1,1% до 19,05 тыс. руб./т. «Можно утверждать, что на внутреннем рынке наступил период стабилизации цен на сахар, что обусловлено рядом факторов, — прокомментировал «Агроинвестору» эксперт по рынку сахара «Центра Агроаналитики» Анатолий Мехедькин. — Во-первых, наблюдается позитивная динамика экспорта сахара, в том числе в Узбекистан, куда больше года российская продукция не поставлялась. Во-вторых, в среднесрочной перспективе ожидается некоторое повышение мировых цен с учетом роста потребления на рынках Африки и Азии, а также принятых мер по стимулированию производства биотоплива в Бразилии и Индонезии, определяющих ситуацию на мировом рынке».

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных факторов возможно снижение производства в Индии, а выпуск сахара в Мексике, как и ранее, будет ориентирован на поставки в США, где ожидается увеличение импорта. «Также ожидается дальнейшее снижение ввоза сахара в Россию по демпинговым ценам, обусловленное запретом поставок в страну сахара без упаковки», — добавляет он. В ближайшей перспективе «Центр Агроаналитики» прогнозирует некоторое повышение оптовых цен, что связано с предновогодним бумом кондитерского производства, также перестанут снижаться розничные цены. «В среднесрочной перспективе цены продолжат постепенное укрепление, получив поддержку за счет экспортных поставок», — считает Мехедькин.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов связывает динамику, которую отметил Минсельхоз, с тем, что производители три-четыре недели назад ограничили продажи сахара, пытаясь приостановить падение цен, которое продолжается с ноября 2018 года. По его словам, такие попытки сдерживать негативную динамику цен понятны: в условиях четвертого подряд сезона перепроизводства сахара и роста запасов в России очень непросто переломить сформировавшиеся тренды. «Если сравнить средние цены ноября и декабря, возможно, будет отмечаться небольшой рост, однако на прошлой неделе оптовые цены вновь возобновили снижение, — рассказал «Агроинвестору» Иванов. — В целом же цены на сахар уже 14-й месяц подряд демонстрируют нисходящий тренд в большинстве регионов, а, если сравнивать розничные цены, которые еженедельно публикует Росстат, то мы видим непрерывную негативную динамику, то есть розница вообще не заметила небольшого повышения оптовых цен во второй половине ноября».

По сути, Минсельхоз зафиксировал момент, когда цены на сахар немного увеличились, однако продлился он недолго, и цены снова пошли вниз, подтверждает руководитель сахарного направления концерна «Покровский» Михаил Пак. Такое колебание цен, по его словам, происходит в течение последних полутора месяцев. Он отмечает, что себестоимость производства сахара у большинства предприятий составляет 18-19 тыс. руб./т, продавать его дешевле, чем за 21-22 тыс. руб./т с учетом НДС для сахарных заводов означает работать себе в убыток. Поэтому, когда цена на рынке опустилась до 18 тыс. руб./т, ряд предприятий прекратили продажи, ожидая, что она увеличится хотя бы до нулевого уровня рентабельности. Хотя некоторые заводы вынуждены были продавать сахар даже по цене ниже себестоимости, так как им просто негде было хранить продукцию, делится Пак. По его словам, есть еще один фактор давления на рынок: предприятиям — в основном, мелким и средним производителям — нужно обеспечить денежный поток. Однако они постепенно распродают свой сахар и уходят с рынка, так что влияние этого фактора ослабевает. У крупных агрохолдингов запас прочности выше, поэтому они могут ждать, когда цены поднимутся, добавляет Пак.

Заместитель гендиректора холдинга «Продимекс» Вадим Ерыженский отмечает, что оптовые цены на сахар стабилизировались на уровне 20-22 тыс. руб./т с НДС. «Мы ожидаем роста цен в январе. Сейчас часть выработанного заводами сахара продается по сниженной цене из-за дефицита мощностей складов готовой продукции. После окончания работы основного количества заводов такая необходимость отпадет, и рынок приподнимется», — полагает он.

Цены на сахар действительно немного увеличились, соглашается финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров. «Это может объяснятся ростом мировых цен и снижением конкурентоспособности сырца, а также постепенной остановкой заводов, то есть, ослаблением давления на склады», — говорит он. В дальнейшем можно ожидать медленного и умеренного роста цен по мере остановки заводов и продолжения экспорта, считает топ-менеджер.

Пак тоже думает, что цена на сахар будет увеличиваться на фоне того, что заводы закончат перерабатывать сырье и будут уходить с рынка. «В Краснодарском крае уже семь заводов прекратили работу, в ближайшее время закроются еще три-четыре предприятия», — знает он. В Центре же заводы будут продолжать работу до января-начала февраля, поэтому, возможно, до этого времени роста цен не будет. «Однако в этом случае многие воздержатся от продаж сахара, пока цены на него не будут находиться на уровне хотя бы 22 тыс. руб./т», — подчеркивает Пак.

По оценке Иванова, переработка свеклы на отдельных заводах продолжится до марта. Согласно данным Минсельхоза на 6 декабря, сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 98,3% к посевной площади, накопано 53,3 млн т, по словам Иванова, значительная часть урожая сейчас лежит в полевых кагатах. К 11 декабря было выработано более 6 млн т сахара, сообщает аналитическая служба Союзроссахара. К этой дате продолжали работать 62 сахарных завода, 12 предприятий завершили производственный сезон. «В целом, несмотря на рекордный урожай свеклы, сахарная отрасль России демонстрирует невероятные показатели эффективности в этом году: дигестия высокая, потери переработки и хранения низкие, фактические мощности переработки рекордные», — делится Иванов.

По большому счету, сейчас уже можно говорить о достижении ценового дна сезона, дальнейшее существенное снижение стоимости сахара маловероятно, продолжает эксперт. Возможны незначительные колебания цены вокруг уровней ноября-декабря. «Проблема в том, что этот ценовой уровень может сохраняться достаточно долго. Сезонный (в прошлые годы обычно с декабря по июль) рост цен может начаться позже, по мере завершения переработки сырья и, скорее всего, он окажется весьма умеренным: сахар нужно экспортировать, а чем дороже он будет, тем ниже экспортный спрос», — рассуждает Иванов. При этом сейчас вывоз сахара хоть и заметно вырос, он все еще недостаточен для принципиального балансирования внутреннего рынка, уточняет он.

Михаил Пак добавляет, что с Нового года Узбекистан вводит акциз и пошлину на сахар, поэтому сейчас покупатели соседней страны активно делают закупки, чтобы успеть пополнить запасы по текущим ценам. Многие российские производители, в том числе, «Покровский», активно работают с Узбекистаном. «В целом, мировая цена на сахар сейчас выше, чем внутренняя, поэтому экспортировать продукцию выгоднее, чем реализовывать внутри страны», — говорит Пак.

В дальнейшем ситуация в отрасли во многом будет зависеть от того, сколько сахарной свеклы будет посеяно весной. Если посевы сократят недостаточно, восстановление цен в России будет сдерживаться, заключает Иванов. Минсельхоз рассчитывает, что площади под агрокультурой в следующем году уменьшатся на 15%.