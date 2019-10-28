Россия экспортирует минимум 800 тысяч тонн сахара

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2019/20 Россия гарантированно сможет экспортировать не менее 800 тыс. т сахара против 234 тыс. т в прошлом сезоне. Об этом «Агроинвестору» рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Выход на невиданные прежде объемы — это уже подвиг для всех участников рынка», — подчеркивает он. Однако эксперт не исключает, что при самом благоприятном раскладе вывоз в этом сезоне может превысить даже 1 млн т.



Правда, избыточные запасы сахара в России к окончанию переработки свеклы урожая этого года к марту-апрелю 2020-го составят около 1,5 млн т, оценивает Иванов. «Именно такой объем в идеале нам необходимо экспортировать в этом сезоне», — добавляет он. Ранее Минсельхоз оценил возможный профицит сахара на рынке на уровне 1 млн т. И хотя экспорт в этом сезоне вырос относительно прошлого, особенно за последние недели, и, вероятно, будет, увеличиваться вплоть до декабря, из-за неразвитой предэкспортной инфраструктуры и ограничений в странах-импортерах выйти на необходимые объемы поставок пока не получается, говорит Иванов. «Мы должны вывозить минимум 100 тыс. т сахара в месяц, причем много месяцев подряд», — акцентирует он, напоминая, что у нашей страны был опыт отгрузок за рубеж до 125 тыс. т в месяц в сезоне-1999/2000.



Однако наши экспортеры на общих рынках сбыта в Центральной Азии вынуждены конкурировать с производителями Индии и Пакистана, зарубежные продажи которых субсидируют их правительства, продолжает Иванов. Кроме того, сказываются логистические ограничения при вывозе сахара железнодорожным и автотранспортом. «Можно было бы экспортировать морским путем, однако отсутствует необходимая инфраструктура, — сетует Иванов. — Если сырье навалом и наливом (зерно и растительное масло) Россия научилась экспортировать в больших объемах, то с вывозом готовой продукции все еще серьезные проблемы. А ведь с учетом наших цен на сахар мы могли бы поставлять его за рубеж гораздо больше».



В начале этого сезона излишки сахара составляли 700 тыс. т, и на этом фоне цены на него упали. «Сейчас цены на сахар в России опустились до крайне низкого уровня — таких цен в рублях не было восемь лет — с декабря 2011-го, — подчеркивает Иванов. — Заводы продают свою продукцию по 19,5 тыс. руб./т, тогда как год назад цены находились на уровне 35,5 тыс. руб./т. Это крайне болезненно для отрасли».



Правда, после снижения внутренних цен экспортные цены на российский сахар стали конкурентоспособными на внешних рынках, обращает внимание замгендиректора холдинга «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в России) Вадим Ерыженский. С 1 июля по 20 октября «Продимекс» экспортировал 50 тыс. т сахара, в планах до конца сезона-2019/20 вывезти еще 150-200 тыс. т. Основные каналы сбыта — Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, перечисляет Ерыженский. Другой лидер рынка — «Сюкден» - с начала сезона отгрузил за рубеж около 10 тыс. т сахара. Основные каналы сбыта — Армения, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. «Российский сахар сейчас очень конкурентоспособен на территории бывших союзных республик, так как наши поставщики продают его по низким ценам, обусловленным низкими внутренними ценами», — рассказывает финансовый директор группы «Сюкден» в России Глеб Тихомиров. В течение сезона компания тоже рассчитывает увеличивать объемы вывоза, однако есть факторы, сдерживающие поставки. «В частности, Узбекистан недавно ввел пошлину в 20% на ввоз в страну белого сахара, и мы полагаем, что, прежде всего, данная мера направлена против российского сахара», — рассказывает Тихомиров. Ерыженский говорит, что более активным отгрузкам мешают не только заградительные меры — импортные пошлины и акцизы, в частности, со стороны Узбекистана, но и сложная и дорогостоящая логистика, а также высокая конкуренция на внешнем рынке.



Один из способов активизировать вывоз сахара в сложившихся условиях — объединение усилий экспортеров. Минсельхоз недавно поддержал предложение ФАС о предоставлении права производителям заключать соглашения о формировании объединений с целью экспорта и выравнивания баланса спроса и предложения, сообщало агентство «Финмаркет». Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что объединение российских экспортеров сахара может приступить к работе уже в начале 2020 года. По ее мнению, «ситуация по сахару в стране плохая» из-за перепроизводства и низкой цены. По словам Тихомирова, «Сюкден» не планирует кооперироваться с другими экспортерами, а вот «Продимекс», напротив, обсуждает такую возможность. «Сообща проще решать вопросы организации экспорта: исполнять большие контракты, формировать крупные партии, организовывать больше точек логистики», — поясняет Ерыженский.



Кроме того, для стабилизации рынка сахара стран ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия ранее рекомендовала им рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая бы делала его производство рентабельным. Поводом стала ситуация с перепроизводством сахара, в первую очередь в России. Минсельхоз напоминал, что минимальные цены определяет правительство и сейчас эта мера распространяется только на алкогольную продукцию и табачные изделия. По словам Иванова, он слабо представляет, как на практике можно было бы установить минимальные цены на сахар. «Получается, если цены упадут ниже рыночных, необходимо будет выдавать производителям субсидии. Однако вопрос в том, смогут ли предприятия эти субсидии выбить у государства», — рассуждает эксперт. Рекомендация установить минимальные цены на сахар — это попытка отдельных членов ЕАЭС защитить свой внутренний рынок неконкурентными методами, считает Ерыженский. «Цены диктуются рынком, и если установленные минимальные цены окажутся неконкурентоспособными, особенно в сезон, произойдет затоваривание всех складов заводов», — отмечает Тихомиров.



По мнению Иванова, чтобы в дальнейшем не допускать перенасыщения рынка, площади сева сахарной свеклы в России должны составлять не более 1 млн га. «Однако, по моим ощущениям, далеко не все производители готовы заметно снижать ее посевы весной 2020-го», — добавляет эксперт. Ранее Вадим Ерыженский говорил, что «Продимекс» не намерен уменьшать посевы, поскольку холдинг должен загружать свои сахарные заводы сырьем.

