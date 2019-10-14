За два месяца Россия экспортировала более 100 тысяч тонн сахара

В сентябре Россия экспортировала 51,3 тыс. т белого сахара на $18,2 млн, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2018-го (18,1 тыс. т). Об этом сообщает «Союзроссахар» со ссылкой на данные железнодорожной статистики. Ключевыми странами-импортерами стали Азербайджан (20,6 тыс. т), Казахстан (17,8 тыс. т), Таджикистан (6,3 тыс. т). Также возобновились отгрузки сахара в Узбекистан, куда поставлено 4 тыс. т.



«За два месяца (август-сентябрь) производственного сезона-2019/20, по данным железнодорожной статистики, экспорт российского сахара составил более 100 тыс. т. Всего за январь-сентябрь 2019 года с территории России экспортировано 227 тыс. т белого сахара», — сообщает «Союзроссахар». По итогам сезона-2018/19 отгрузки сахара составили 204 тыс. т без учета вывоза автотранспортом в ЕАЭС, в 2017/18 — 504 тыс. т, в 2016/17 — 327 тыс. т, а в предыдущие три сезона — лишь по 6-8 тыс. т.



C учетом автоперевозок в страны ЕАЭС, данные по которым появятся позже, поставки сахара за рубеж в сентябре могли составить до 60 тыс. т, оценивает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Однако такого объема месячных отгрузок для балансировки внутреннего рынка недостаточно, добавляет он. «В истории страны было несколько непродолжительных периодов, когда Россия выходила с заметным экспортом, превышавшим 100 тыс. т в месяц. А пик был достигнут в сезоне-1999/2000, когда отгрузки составили 125 тыс. т в месяц», — сказал «Агроинвестору» Иванов.



При этом выход на такие объемы в ближайшие месяцы вполне возможен, полагает эксперт. Так, по его словам, оптовые цены на сахар продолжают снижаться уже год, за это время они упали на 43%. По данным Росстата, если в январе 2019-го средняя цена на сахар в оптовом звене составляла 32,3 тыс. руб./т, то в августе 2019-го — 26 тыс. руб./т. В настоящее время оптовые цены на сахар в России — самые низкие на пространстве Евразии и Африки, подчеркивает он. «Кроме того, есть надежда, что в этом сезоне начнется небольшой экспорт сахара контейнерами через порты Ленинградской области, откуда ранее уже уходили контейнеры с мукой и рядом других продовольственных товаров в мешках и розничной упаковке. Для сахара стоимость доставки контейнерами пока была довольно высока, однако если цены будут оставаться на низком уровне, этот вариант вполне может стать проходным», — сказал Иванов.



По данным Росстата, запасы сахара на российских сахарных заводах на конец июля равнялись 645 тыс. т (для сравнения, годом ранее — 257 тыс. т, а в 2015-м — 151 тыс. т). «Союзроссахар» прогнозирует рост урожая сахарной свеклы в этом сезоне на 21% до 51 млн т. ИКАР ожидает производство сахара на уровне «не менее 6,7 млн т» (рекорд сезона-2017/18 — 6,64 млн т). Таким образом, по подсчетам Иванова, для восстановления баланса на рынке на экспорт необходимо отправить до 1,5 млн т свекловичного сахара. «Иначе избыточные запасы перейдут на следующие сезоны, с учетом того, что посевные площади сахарной свеклы в 2020-м могут не снизиться в необходимом размере, несмотря на призывы Минсельхоза и «Союзроссахара», — отметил ведущий эксперт ИКАР.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 10 октября сахарная свекла выкопана с 621,3 тыс. га или 54% к посевной площади, собрано 27 млн т при средней урожайности на 25% выше прошлогоднего уровня на эту дату. С конца июля российские предприятия переработали почти 17 млн т свеклы, из которой к 7 октября выработано 2,5 млн т сахара.

