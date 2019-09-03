Избыток сахара на рынке продолжит давить на цены

Россия в сезоне-2019/20 может произвести 6,5 млн т сахара против 5,9 млн т в 2018/19-м, прогнозирует Международная организация по сахару (ISO). Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает потенциал выпуска минимум в 6,4 млн т. По данным Союза сахаропроизводителей (Союзроссахар) на 26 августа, в стране работало 33 завода, которые с конца июля переработали около 2,8 млн т сахарной свеклы и выработали 366,2 тыс. т сахара. Валовой сбор агрокультуры ко 2 сентября составил 5,2 млн т при средней урожайности 428,8 ц/га, сообщает Минсельхоз. Год назад к этому времени было накопано 3,3 млн т свеклы с урожайностью 341,8 ц/га.



Концерн «Покровский» (Краснодарский край) по состоянию на 29 августа накопал более 271,6 тыс. т сахарной свеклы. «Средняя урожайность в этом году у нас составляет 500 ц/га (в 2018-м — 405 ц/га), средняя дигестия — 16,37% (в 2018 году 16,72%)», — рассказывал «Агроинвестору» директор по развитию сахарного бизнеса «Покровского» Михаил Пак. По его словам, в общей сложности компания планирует собрать 1 млн т свеклы. Краснодарская агрофирма «Прогресс» тоже продолжает уборку свеклы. «Урожайность примерно такая же, как и в прошлом году — 540 ц/га», — делится гендиректор предприятия Александр Неженец.



Три сахарных завода концерна «Покровский» (Каневской, Тимашевский и Курганинский) к концу августа переработали 460 тыс. т свеклы и выработали почти 62,2 тыс. т сахара, 14,6 тыс. т мелассы, 15,86 тыс. т гранулированного жома, приводит данные Пак. В целом в сезоне-2019/20 холдинг планирует переработать 1,8 млн т свеклы и выпустить 238 тыс. т сахара, 52 тыс. т мелассы, 67 тыс. т жома. Правда, при текущей цене на сахар (23,5 тыс. руб./т) переработка сахарной свеклы практически не приносит прибыли, равно как и выращивание свеклы для аграриев при больших затратах, сетует топ-менеджер. Цены на сахар сейчас находятся на крайне низком уровне, подтверждает Неженец. «Мы работаем с огромным убытком, и чем больше объемы производства, тем значительнее убытки», — признает он.



По информации Союза сахаропроизводителей, к 28 августа оптовая цена на сахар в ЮФО составляла 23,48 руб./кг. По данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, к 29 августа средние цены промышленных производителей были на уровне 25,19 руб./кг. По словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, хотя с августа по ноябрь оптовые цены на сахар всегда снижаются, сейчас еще накладывается отпечаток предыдущего сезона, когда стоимость сахара в стране впервые за всю историю уменьшалась почти весь сезон — падение продолжается с ноября по сей день. «Сейчас ценам снижаться уже почти некуда, тем не менее, до ноября они могут уменьшиться еще до 20-22 тыс. руб./т», — не исключает Иванов. При таком уровне цен небольшие производители с большой долей вероятности откажутся от выращивания свеклы, думает он. «Вертикальных холдинги продолжат заниматься ее производством, однако их маржа будет крайне невысокой. Как следствие, инвестиционный поток в отрасль сильно сократится», — рассуждает эксперт. По оценке Александра Неженца, чтобы производство сахарной свеклы было рентабельным, необходимо, чтобы стоимость сахара составляла хотя бы 30 тыс. руб./т.



В России два года наблюдается избыток сахара на рынке, и в новом сезоне можно ожидать очередного превышения его производства над потреблением, полагает Михаил Пак. «Излишки должны уйти, это вернет баланс спроса и предложения. Только в этом случае можно рассчитывать на формирование комфортной цены на сахар, обеспечивающей расширенное воспроизводство в отрасли», — подчеркивает он. По словам топ-менеджера, решение проблемы возможно двумя путями. Первый путь — реструктуризация отрасли: сокращение посевов сахарной свеклы, закрытие части мелких и не прошедших модернизацию заводов, и, как результат, уменьшение производства сахара. «Второй путь — экспорт излишков сахара. Это возможно только через объединение сахаропроизводителей, так как отгрузить судовую партию в 25-30 тыс. т нереально силами отдельного завода», — говорит Пак.



Несмотря на то, что в августе вывоз сахара несколько активизировался и, по оценке ИКАР, составил около 30 тыс. т, это очень мало. «Запасы и ожидаемое высокое производство давят на цены. За последние 20 лет в рекордные сезоны Россия в пиковые месяцы вывозила 125 тыс. т сахара. Примерно к такому объему отгрузок в разгар сезона переработки свеклы — с августа по март — нам и нужно стремиться, — рассказывает Иванов. — Тогда будет надежда, что во второй половине сезона стоимость сахара поднимется, и производители хоть что-то заработают». Если же мы будем продолжать экспортировать сахар в малых объемах, то цены останутся на текущих сверхнизких уровнях, и независимые производители свеклы — а таких, по оценке ИКАР, около 40% — будут уходить из отрасли. Судя по тенденциям, в сезоне-2019/20 от 1,1 млн т до 1,5 млн т сахара на рынке останутся не востребованными, опасается Неженец. «И если мы не найдем способ его продать, то это будет серьезная проблема и для переработчиков, и для производителей свеклы», — добавляет он.



По мнению Иванова, у России есть несколько предпосылок для того, чтобы попасть со значительными объемами сахара на внешние рынки. Во-первых, это низкая внутренняя цена, которая находится на уровне мировой. Кроме того, с общих международных рынков сбыта в связи с сокращением производства уходят Украина и Евросоюз, причем ЕС уже с начала 2019 года вновь стал нетто-импортером. Наконец, наша страна может в значительной степени заместить весь импорт сахара-сырца в страны СНГ. «С учетом всех этих факторов, Россия способна вывозить более 1 млн т сахара, что станет историческим рекордом. И это мы говорим только о традиционных рынках сбыта, на которые можно доставлять продукцию по железной дороге и автомобильным транспортом, без учета поиска новых покупателей, требующих отгрузок через порты», — отмечает Иванов.



По данным Союзроссахара, в сезоне-2018/19 Россия экспортировала около 241,2 тыс. т сахара. По данным ИКАР, без учета автомобильных поставок в страны ЕАЭС, за рубеж было отправлено 234 тыс. т против 504 тыс. т в сезоне-2017/18.

