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Аналитика
Новые правила игры для рынка сахара. Отрасли пора научиться жить в условиях перепроизводства
Инна Ганенко
Агроинвестор
2 августа 2019
В сезоне-2016/17 сахарный сектор вышел на новый уровень развития, впервые выпустив более 6 млн т продукции, и с тех пор ни разу не опускался ниже этой планки. Теперь Россия не только полностью обеспечена собственным сахаром, но и ежегодно имеет излишки, которые все сильнее давят на рынок. Вывезти все избыточные объемы за рубеж пока не представляется возможным. Поэтому аграриям и сахарным холдингам приходится адаптироваться к работе с низкой маржой
журнал «Агроинвестор»
август 2019
На конец мая на заводах оставалось 1,3 млн тонн сахара
Фото: Легион-Медиа

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с учетом роста площадей сахарной свеклы в этом году на 2% до 1,14 млн га при раннем севе, хорошей погоде и запуске третьей в России линии обессахаривания мелассы на Чернянском сахарном заводе (Белгородская область, входит в «Русагро») производство сахара в стране в сезоне-2019/20 может составить не менее 6,4 млн т (6,09 млн т — в 2018/19-м). «Не исключено, что при благоприятном стечении всех обстоятельств отрасль может побить рекорд 2017/18 сельхозгода, когда было выпущено свыше 6,6 млн т продукции», — считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

Производство и потребление

У современного российского сахарного сектора было три этапа развития. Первый — деградация 1990-х, второй — пост-девальвационное возрождение и рост с 1999-го, третий — хроническое перепроизводство при ограниченных рынках сбыта, обостряющееся низкими мировыми ценами, которое началось с сезона-2016/17. «Отрасль очень болезненно адаптируется к новым правилам игры, — отмечает Иванов. — Многие производители и сырья, и готовой продукции до сих пор не осознали тренд развития сегмента и продолжают наращивать объемы, ожидая при этом прежней рентабельности производства, однако это уже вряд ли будет». По крайней мере, до тех пор, пока рынок не переформатируется. Имеющиеся же сейчас мировые и внутренние цены в большинстве стран мира не позволяют возвращать никакие инвестиции в сахарное производство.

Потребление сахара по итогам сезона-2018/19 впервые за последние годы, вероятно, снизится (главная причина — негативная демография) и составит около 6 млн т (годом ранее — на 100 тыс. т больше), прогнозирует эксперт. С учетом данной тенденции, а также растущей продуктивности свеклосахарной отрасли (сбор сахара с 1 га посевов), с каждым годом обеспечивать Россию сахаром можно будет все меньшими посевами свеклы. По мнению эксперта, для удовлетворения внутренних потребностей в ближайшие годы будет достаточно 1-1,05 млн га свеклы. Причем в будущем возможное сокращение площадей из-за погодных или других факторов в один из сезонов ниже этого уровня абсолютно не является проблемой, так как позволит «подчистить» многолетние накопленные избыточные запасы во всех странах ЕАЭС. «А в случае крайней необходимости в конце подобного сезона — в мае — июле — может быть оперативно осуществлен импорт сахара-сырца или белого сахара из соседних стран», — рассуждает Иванов.

Выпуск сахара

Не стоит забывать, что, помимо увеличения объемов выпуска сахара из свеклы, динамично увеличивается и его производство в группе крахмальных паток и сиропов, напоминает эксперт. Так, в 2018 году по отношению к 2017-му оно выросло на 15% до 767 тыс. т, а в январе — мае 2019-го еще на 10% до 323 тыс. т.

Производство сахара предприятиями французской группы «Сюкден» в этом сезоне может достигнуть 700 тыс. т (в прошлом сельхозгоду — 500 тыс. т), сообщает финансовый директор компании в России Глеб Тихомиров. «Это с учетом объема, который даст Елецкий сахарный завод, — уточняет он. — Ключевыми инвестициями в наращивание мощностей переработки в этом году стала как раз покупка данного предприятия „Трио“». В целом перерабатывающие мощности «Сюкдена» теперь составляют около 33 тыс. т свеклы в сутки, а доля группы на российском рынке, по оценкам компании, превышает 10%.

Потребление сахара

Нижегородская агрофирма «Весна» (основана акционерами и топ-менеджерами «АФГ Националь») увеличит объем переработки на своем Сергачском сахарном заводе с 3,2 тыс. т до 3,5 тыс. т в сутки. В развитие производства в 2019 году компания вложила суммарно более 395 млн руб. В частности, было модернизировано продуктовое отделение, проведен текущий и капитальный ремонт, а также закуплено и установлено жомосушильное оборудование, сообщила пресс-служба агрофирмы. Приступить к переработке свеклы компания намерена 15 сентября, а завершить сезон — 15 января 2020 года. Всего планируется выпустить 45 тыс. т сахара (плюс 3 тыс. т к показателю сезона-2018/19).

С учетом сложившихся в большинстве свеклосахарных зон благоприятных погодных условий в текущем году почти все сахарные заводы будут запущены раньше, чем в 2018-м, ожидает Иванов.

Мировое производство в сезоне-2019/20
покажет рост на 2 млн т по сравнению с показателем 2018/19 сельхозгода, прогнозирует Минсельхоз США. В целом в мире будет выпущено почти 181 млн т сахара. Рост производства в Бразилии (с 29,5 млн т до 32 млн т) и ЕС (18,2 млн т до 19,4 млн т) компенсирует 8%-ный спад в Индии (с 33 млн т до 30,3 млн т). Глобальное потребление сахара, объемы которого увеличиваются более 25 лет подряд, в новом сезоне также увеличится со 173,95 млн т до 176,4 млн т, в первую очередь благодаря прибавкам на таких рынках, как Египет, Индия, Индонезия и Пакистан. При высоком спросе американское ведомство прогнозирует рост экспорта и снижение мировых запасов на 8%.

Цены ушли вниз

Результатом перепроизводства сахара в стране уже стало падение цен на сахар в этом году. К середине июля оптовые цены снизились до 26,5 руб./кг (Краснодар, с НДС) против 37 руб./кг в начале октября 2018-го, когда был зафиксирован максимум сезона-2018/19. По данным Росстата, в июне средняя цена производителей свекловичного сахара находилась на уровне 27,8 руб./кг, что на 14% ниже января и является минимальным за пять лет значением для этого месяца. В последнюю неделю завершившегося сельхозгода сахар стоил до 27,5 руб./кг, и этот уровень был почти на 3 руб./кг меньше, чем в то же время годом ранее. «Подобная динамика является нетипичной для второй половины сезона: традиционно оптовые цены падают с августа по ноябрь, а с декабря-января по июль идут вверх», — обращает внимание Иванов.

Цены на сахар

По оценкам директора по развитию концерна «Покровский» Михаила Пака, текущая себестоимость производства сахара в целом по стране находится в пределах 23-24 руб./кг, а комфортная цена для производителей — 32 руб./кг. «Уровень в 26 руб./кг ниже той приемлемой рентабельности, при которой можно обеспечивать производство и вкладывать средства в развитие заводов», — сетует он.

Такая ценовая ситуация в первую очередь была обусловлена рекордными запасами. Так, по данным Росстата, на конец мая на заводах оставалось более 1,3 млн т сахара по сравнению с 926 тыс. т годом ранее. Союзроссахар оценивал общие запасы на конец июня в 2,7 млн т, что на 200 тыс. т выше уровня прошлого года, и на 700 тыс. т больше, чем в «базовом» 2016-м, когда соотношение сахара на рынке и остатков было оптимальным, говорил предправления организации Андрей Бодин в интервью «РБК».

На стоимость сахара могла повлиять и ситуация на экспортных рынках, в частности в Узбекистане. Эта страна — второй после Беларуси крупнейший покупатель российского продукта. В 2018 году из 386,2 тыс. т, которые были вывезены за пределы нашей страны, согласно данным ФТС, на Узбекистан пришлось 111,3 тыс. т (на Беларусь — 154 тыс. т). Но с 1 января 2019-го республика ввела 20-процентный НДС на импортируемый в страну белый сахар. Это создало барьер для российских экспортеров и привело к почти полному прекращению туда поставок, указывает Бодин: за январь — май этого года Узбекистан ввез всего 6 тыс. т сахара из России.

С учетом больших запасов, а также импорта, хороших видов на урожай-2019 и сохраняющихся низких мировых цен на сахар вероятность дальнейшего длительного и устойчивого падения внутренних цен в сезоне-2019/20 до уровня экспортного паритета (20-23 руб./кг с НДС) сохраняется на высоком уровне, прогнозирует Иванов. «Не исключено, что сахар может обвалиться и еще ниже, а традиционного сезонного роста в опте в первом полугодии следующего года не произойдет, — опасается он. — Это ставит вопрос и балансировки товарного предложения сахара в России и в ЕАЭС, и поддержания отраслевой маржи на уровне расширенного воспроизводства во всех странах ЕАЭС и СНГ». Спасением для доходности сектора могла бы стать организация экспортного кооператива, считает эксперт. Но пока с трудом просматривается возможность договориться с десятками производителей сахара.

Экспорт сахара

Экспортный потенциал России в новом сельхозгоду Иванов оценивает не менее чем в 1 млн т сахара. Однако уровень цен, сформировавшийся в июле, — 27 (+/- 1) руб./кг с НДС (FCA-Краснодар) — при прочих равных условиях позволит вывезти не более 300 тыс. т. «Отгрузка каждой последующей сотни тысяч тонн потребует заметного снижения цен, а экспорт более чем 800 тыс. т — и вовсе нетривиальная задача для России при нынешнем уровне развитии логистики и „поддержки“ несырьевого экспорта», — говорит эксперт.

Вывоз сахара в сезоне-2019/20, как и прежде, будет ограничен странами СНГ и Центральной Азии, уверен Тихомиров. Его наращивание будет зависеть от конкурентоспособности российского сахара на мировом рынке, развития экспортной инфраструктуры, удешевления стоимости логистических услуг, программ господдержки. Хотя есть и позитивные моменты, добавляет топ-менеджер. Один из них заключается в том, что из-за резкого снижения посевов свеклы на Украине производство сахара там в 2019/20-м сократится, а значит, конкуренция с ее стороны за рынки сбыта в странах СНГ ослабнет. «Также ожидается дефицит сахара на мировом рынке, что может привести к росту мировых цен во второй половине нового сезона, — надеется Тихомиров. — Кроме того, с 1 января 2020 года вступит в силу запрет беспошлинного ввоза сахара из третьих стран в свободные экономические зоны Таможенного союза, что нам тоже на руку».

Урожай свеклы
Урожай свеклы может составить более 45 млн тоннФото: Е. Алеев / ТАСС

Перспективы аграриев 

Результатом высокого производства сахара в сезоне-2019/20 — прогноз Союзроссахара более 6 млн т — по мнению Бодина, станет дополнительное снижение цен на сахар и свеклу. Вместе с ними упадут доходность сельхозпроизводителей и их интерес к возделыванию агрокультуры, говорил он в интервью РБК. Технический эксперт подразделения Seedcare компании «Сингента» Павел Мигулев соглашается: средняя оптовая цена на сахар за прошедший период 2019 года была самой низкой за последние несколько лет и составила немногим более 29 руб./кг. Результатом такой ситуации может стать то, что некоторые игроки могут отказаться от выращивания свеклы, что, в свою очередь, приведет к закрытию и низкоэффективных сахарных заводов.

В этом же году 15 из 25 регионов увеличили посевы свеклы. По данным ИКАР, больше всего нарастили площади Тамбовская (+14% почти до 120 тыс. га), Тульская (вдвое до 12,8 тыс. га), Рязанская (+16% до 7,1 тыс. га), Нижегородская (+15 до 13,8 тыс. га) области и другие. Были и те, кто сократил: Курская (-10% до 100 тыс. га), Белгородская (-5% до 57,2 тыс. га) области, Краснодарский край (-2% до 198,2 тыс. га), Татарстан (-11% до 64,7 тыс. га) и прочие.

Лидеры по посевам сахарной свеклы

По информации на середину июля, показатели роста сахарной свеклы были лучше, чем годом ранее, отмечает Иванов. В частности, масса корня фиксировалась на тот момент выше на 35% (кроме Ставропольского края), масса ботвы — на 26% (кроме Ставропольского края), прирост массы корня — на 19% (кроме Краснодарского и Ставропольского краев).

В этом году из-за достаточно благоприятных условий весенний сев прошел на несколько дней раньше, знает гендиректор «КВС Рус» Игорь Бруевич. Это, по его мнению, даст прибавку к средней урожайности сахарной свеклы как минимум в 5-7%. Впрочем, в регионах наблюдается разная картина с посевами. Например, во многих районах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области агрокультура испытывает стресс из-за засухи, что может сказаться на сборе с гектара. В регионах Центрального Черноземья наблюдается сильное поражение фузариозными гнилями, в первую очередь в Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областях. Есть отдельные поля с 90%-ным поражением фузариозом, утверждает топ-менеджер. «В то же время средняя густота растений по сравнению с прошлым годом выше и составляет 96-100 тыс./га, также на начало июля наблюдается существенно лучшее развитие корня, — говорит он. — При достаточном количестве осадков в июле, августе и первой половине сентября можно рассчитывать на хороший урожай». С учетом того, что общие площади агрокультуры также немного увеличились, валовой сбор может составить более 45 млн т, делает вывод Бруевич. По прогнозу Союзроссахара, российское производство сахарной свеклы в текущем году будет на 10-20% больше, чем в прошлом году. Хотя конечный результат в дальнейшем может быть скорректирован в связи с замедлением роста агрокультуры на юге, что связано с недостаточным количеством осадков во второй половине июня и начале июля. По данным Гидрометцентра России, количество выпавших осадков в этот период в Краснодарском крае было на 20% ниже уровня 2019-го.

Спрос на семена сахарной свеклы остается высоким, отмечает Игорь Бруевич. При этом в 2019 году произошло некоторое изменение структуры площадей по группам производителей: по сравнению с 2018-м возросли посевы у самих сахарных холдингов, а у фермеров и небольших хозяйств — снизились. Но это долгосрочная тенденция, которая наблюдается уже 5-7 лет и будет продолжаться, считает топ-менеджер.

«Весна» увеличила посевы свеклы в 2019 году на 1 тыс. га до 11,3 тыс. га. Теперь доля собственного сырья в переработке будет составлять 70% (годом ранее — 65%), сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Урожайность агрокультуры ожидается на уровне 330-350 ц/га, при этом каких-либо проблем с посевами в текущем году на предприятии не наблюдается.

Показатели роста сахарной свеклы

Площади сахарной свеклы в хозяйствах «Сюкдена» остались на уровне прошлого года, говорит Тихомиров. «Но первые данные о состоянии посевов агрокультуры свидетельствуют о том, что растения находятся в лучшем состоянии по сравнению с 2018-м и даже 2017 годом, — уточняет он. — Впрочем, по всей территории страны наблюдается превышение средних температур и нехватка осадков, особенно в ЮФО, а значит, стоит ожидать далеко не рекордный урожай, хотя и более высокий, чем прошлогодний». Окончательный результат будет зависеть от погоды в июле — августе, отмечает топ-менеджер, добавляя, что доля собственного сырья компании в общей переработке останется прежней — 60%.

Концерн «Покровский» в этом году увеличил посевы сахарной свеклы на 5 тыс. га до 22 тыс. га. «Независимо от того, как складывается ситуация на рынке, наши заводы будут работать, а мы будем продолжать выращивать сахарную свеклу, — говорит Михаил Пак. — Однако в целом в зоне наших предприятий произошло сокращение посевных площадей примерно на 2-3%».

Директор краснодарского «Заречья» Валерий Киященко рассказывает, что его хозяйство и в этом году попало в аномальную зону засухи. «Вряд ли удастся собрать какой-либо значимый урожай сахарной свеклы, сбор с гектара может не превысить 300 ц/га, — опасается он. — А это — уже убыток. При нормальных погодных условиях мы обычно получаем около 620 ц/га». Агрокультурой в компании в этом году занято 500 га.

С учетом того, что с такой ситуацией предприятие сталкивается не первый год, а также низких цен на свеклу, в 2020-м от сева данной агрокультуры хозяйство откажется, заменив ее соей, кукурузой и пшеницей. «Не вернемся к выращиванию свеклы, пока цена на нее не будет 4 тыс. руб./т», — говорит Киященко. В прошлом году свой урожай компания реализовывала по 2 тыс. руб./т. — при таких ценах, а также затратах на гектар около 80 тыс. руб. и сборе хотя бы в 500 ц прибыль составляет не более 10-12 тыс. руб./га. Этого, по мнению руководителя, недостаточно, чтобы продолжать заниматься производством агрокультуры.

При сформировавшейся в этом году ценовой конъюнктуре, чтобы «оставаться в рынке», необходимо работать с урожайностью не менее 600-650 ц/га, уверен гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. «Все, кто не смогут получать такой сбор, с рынка уйдут», — категоричен он. Сам же руководитель настроен оптимистично. По его словам, к ситуации, которая складывается сейчас на рынке, его компания готовилась много лет: работали с технологией, чтобы добиться стабильно высоких результатов. Поэтому «эту битву» предприятие выиграет, уверен Неженец. Хотя сейчас речь идет уже не о сохранении той высокой рентабельности, которую свекла имела раньше, а о недопущении убытков при ее производстве. В этом году агрокультурой в «Прогрессе» занято 1,5 тыс. га.

Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев, напротив, уверен, что, даже несмотря на падение цены на сахар, свекла останется самой маржинальной агрокультурой. Ее доля в общих посевах холдинга составляет около 10%, что обосновано агрономическими нормами: порядка 5 тыс. га в Краснодарском крае и около 1 тыс. га в Липецкой области. «У нас классический подход к севообороту: в регионах, где мы производим сахарную свеклу, ей отведено порядка 10% площадей: более 6 тыс. га в Краснодарском крае и около 2 тыс. га в Липецкой области. Увеличивать или снижать посевы мы не планируем, — говорит он. — Будет выращивать данную агрокультуру в рамках оправданного севооборота и дальше». Урожай свеклы в компании из-за погодных условий ожидается «средний», добавляет топ-менеджер, не уточняя цифр.

Страховка от погоды
Как и в прошлом году, в 2019-м отдельные районы, в которых возделывается сахарная свекла, пострадали от засухи. По словам Игоря Бруевича из «КВС Рус», застраховаться от погодных рисков можно неукоснительным соблюдением технологии возделывания агрокультуры. «По нашим многолетним наблюдениям, в условиях недостаточного увлажнения целесообразно использовать безотвальную обработку почвы, — акцентирует внимание он. — Глубокое рыхление (на 30-32 см) дает прибавку до 5-7% в урожайности по сравнению с отвальной обработкой». Кроме того, данная технология позволяет сохранять влагу в почве и улучшает ее структуру. На рациональное использование влаги растением также влияет внесение повышенных доз калийных удобрений. На структуру почвы и поражение корневыми гнилями может оказывать воздействие кальций, поэтому нужно усилить внесение дефеката на кислых почвах в ЦЧР, рекомендует топ-менеджер.

По мнению Павла Мигулева из «Сингенты», в таких сложных условиях рынка, которые наблюдаются в этом году, выходом для сохранения доходности остаются инвестиции в технологию выращивания для увеличения показателей урожайности. Фундаментом получения прибыли остается выбор семенного материала. А из-за ужесточения мер, связанных с контролем применяемых пестицидов в Евросоюзе, будет расти спрос на семена, произведенные или обработанные в России, полагает он.
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