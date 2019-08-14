Стартовая урожайность сахарной свеклы на треть выше прошлогодней

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 13 августа сахарная свекла в России убрана с 21 тыс. га или 1,8% к посадочной площади. Накопано 934 тыс. т корнеплода. При этом средняя урожайность составляет 445 ц/га, что на 38% выше прошлогоднего показателя на эту дату и на 17% — итоговой урожайности в 2018-м.



Динамика развития растений также превосходит прошлогодние уровни, следует из данных Союзроссахара. По информации сахарных заводов, на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по состоянию на 11 августа масса корня составляла 431 г против 381 г в 2018-м и 400 г в 2017-м. Сахаристость в среднем оценивалась в 14,87%, что на 0,6 п. п. выше уровня 2018-го. Масса ботвы составляла 304 г (в 2018-м — 320 г).



Первым в стране к переработке сахарной свеклы приступил Краснодарский край. Как заявлял губернатор региона Вениамин Кондратьев, в прошлом году Кубань выработала 1,3 млн т сахара и в этом году рассчитывает «получить результат не хуже». Так, в Каневском районе Краснодарского края агрокультура собрана с 1,57 тыс. га или 12% площадей при средней урожайности 508 ц/га, сообщает пресс-служба районной администрации. Уборка также началась в Усть-Лабинском районе, как сообщается на сайте Союзроссахара со ссылкой на главного агронома районного управления сельским хозяйством Виталия Рябова, по состоянию на 8 августа урожайность составляла 456 ц/га, что на 107 ц/га превышает показатель сезона-2018/19.



К уборке сахарной свеклы также приступили аграрии Липецкой области. Как сообщило ранее на этой неделе областное управление сельского хозяйства, под эту агрокультуру в 2019 году отведено более 130 тыс. га, урожайность выше уровня прошлого года. «Уже на этой неделе три завода приступят к переработке сахарного корня», — отмечается в сообщении. Первым в этом году в Центральном федеральном округе заготовку и переработку свеклы 4 августа начал Ливенский сахарный завод в Орловской области. По информации пресс-службы орловского правительства, к 12 августа в Ливенском и Колпнянском районах накопано 38,9 тыс. т сахарной свеклы при средней урожайности 307 ц/га.



Текущий прирост урожайности по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Первым уборку традиционно начинает Краснодарский край, который вместе с соседними регионами дает четверть общероссийского урожая. Однако в прошлом году там была засуха, что повлекло снижение урожайности. На фоне прошлогодних цифр в этом году и получается такой значительный прирост», — сказал «Агроинвестору» Иванов. По ходу движения уборочной кампании на север отрыв от прошлого года будет сокращаться, прогнозирует он. «Итоговое увеличение урожайности по России будет, конечно, заметно меньше. Однако оно будет», — добавил Иванов. По его словам, погодные условия в этом году — солнце, достаточная влага и отсутствие жары — создают условия для хорошего урожая свеклы при соблюдении агротехнологий. Кроме того, суммарный выход сахара с гектара в этом году почти везде будет высоким.



В 2018 году валовой сбор сахарной свеклы в России составил 42 млн т при средней урожайности 381 ц/га, сообщает Росстат. Посевная площадь оценивалась в 1,127 млн га; в этом году, по данным весеннего учета, она увеличилась на 18 тыс. га. В сезоне-2019/20 Союзроссахар прогнозирует повышение урожая на 10-20% относительно 2018-го. К 12 августа работало 16 из 74 сахарных заводов, на которых выработаны первые 94 тыс. т сахара.

