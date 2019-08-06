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Компании
«Сюкден» получила контроль над сахарным бизнесом «Трио»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
6 августа 2019
С 1 августа французской группе принадлежит 51,5% Елецкого сахарного завода
В результате сделки доля «Сюкден» на российском сахарном рынке превысила 10%
Фото: flickr.com

Группа «Сюкден» завершила сделку по приобретению контрольного пакета сахарного бизнеса группы «Трио». Как говорится в сообщении французского производителя, в результате сделки «Сюкден» получила контрольный пакет Елецкого сельскохозяйственного предприятия и сахарного завода. Как следует из данных kartoteka.ru, с 1 августа 51,54% липецкого ООО «Агросервис» принадлежит ООО «Сюкден-Липецк», остальные 48,46% остались у ООО «ГК «Трио».

О возможной сделке стало известно в феврале, в конце мая стороны подписали обязывающие документы. Тогда сообщалось, что на базе «Агросервиса» будет создано совместное предприятие, основным активом которого станет Елецкий сахарный завод («Агроснабсахар»). «Стратегическое партнерство объединит сильные стороны и компетенции двух компаний на базе активов сельскохозяйственного бизнеса и сахарного завода ГК «Трио» с целью повышения эффективности деятельности за счет применения их лучших практик», — отмечается в сообщении «Сюкден». По данным kartoteka.ru, сейчас «Агросервис» управляет девятью компаниями, в том числе «Агроснабсахаром».

Покупка контрольного пакета Елецкого сахарного завода стала ключевой инвестицией «Сюкден» в наращивание мощностей переработки, ранее рассказывал «Агроинвестору» финансовый директор французской компании в России Глеб Тихомиров. По его словам, в результате сделки перерабатывающие мощности «Сюкден» увеличились до 33 тыс. т свеклы в сутки, а доля группы на российском рынке превысила 10%. Доля собственного сырья компании в общей переработке в этом году останется прежней — 60%.

Елецкий сахарный завод построен в 1965 году и является одним из четырех крупнейших в стране. Производственная мощность переработки составляет 10 тыс. т сахарной свеклы в сутки, предприятие прошло полный цикл модернизации. Завод является одним из самых современных в России: это единственное на постсоветском пространстве предприятие, где жом сушится не газом, а паром. Также оно одним из первых внедрило технологию длительного хранения свеклы в вентилируемых кагатах и имеет современный силос для бестарного хранения сахара емкостью 60 тыс. т, позволяющий отгружать сахар в любой фасовке, ранее рассказывал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По данным ИКАР, в сезоне-2018/19 Елецкий завод переработал 975 тыс. т сахарной свеклы, выработав 165 тыс. т сахара. У завода есть собственная свеклозона в радиусе 3-150 км площадью 23 тыс. га, указано на сайте «Трио». Помимо сахарного бизнеса «Трио» занимается молочным животноводством и картофелеводством.

Sucden — французская продовольственная группа с глобальным оборотом около $6 млрд. Основными направлениями деятельности являются услуги по торговле сахаром, какао, кофе, этанолом и производными финансовыми инструментами. Компания ежегодно закупает и отгружает около 9 млн т сахара в мире. На российском сахарном рынке Sucden присутствует с 1998 года и до сделки с «Трио» владела тремя заводами — Добринским (Липецкая область), Каменским (Пензенская область) и Тбилисским (Краснодарский край) с совокупным объемом производства сахара около 500 тыс. т в год. Sucden обрабатывает 160 тыс. га пахотных земель, на которых выращивается сахарная свекла, пшеница, ячмень, подсолнечник, горох и кукуруза.

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