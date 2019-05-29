«Сюкден» получит 51% сахарного бизнеса «Трио»

В конце мая группа «Трио» и французская группа Sucden подписали юридически обязывающую документацию по созданию совместного предприятия на базе Елецкого сахарного завода. Как говорится в сообщениях обеих компаний, «Сюкден» получит контрольный пакет в сахарном бизнесе и свеклосахарных активах, принадлежащих «Трио». «Согласно условиям сделки, Sucden и «Трио» будут владеть 51% и 49% акционерного капитала совместной компании соответственно», — уточняется в пресс-релизе. Сделка будет завершена после получения согласований органов госрегулирования и банковских одобрений.



Совместное предприятие будет создано на базе ООО «Агросервис». По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Липецке и принадлежит «Трио». В результате сделки стороны рассчитывают на создание «надежного производственного кластера в Липецкой области». «В рамках партнерства ГК «Трио» и «Сюкден» объединят на базе сельскохозяйственного бизнеса и сахарного завода группы «Трио» свои компетенции и высокий профессионализм двух компаний с целью улучшения эффективности деятельности», — отмечается в сообщении.



По словам гендиректора «Сюкден» в России Этьена Пеллетье, сделка даст компании возможность усилить стратегические позиции в стране, а клиенты получат выгоду от синергии нового партнерства. Гендиректор «Трио» Геннадий Уваркин в свою очередь заверил, что группа намерена и дальше развивать сахарный бизнес в Липецкой области в соответствии с долгосрочной стратегией.



О возможной сделке стало известно в феврале, тогда финансовый директор «Сюкден» в России Глеб Тихомиров оценивал ее вероятность в 90%. «Мы считаем «Трио» компанией с высоким потенциалом развития и хорошей репутацией на рынке», — рассказывал он «Агроинвестору». В середине марта Липецкую область посетила делегация Sucden. На встрече с губернатором региона Игорем Артамоновым председатель совета директоров Sucres&Denrees Серж Варсано подтвердил, что компания планирует усиливать свое присутствие в регионе.



Елецкий сахарный завод («Агроснабсахар») построен в 1965 году и является одним из четырех крупнейших в стране. С 2014 года «Трио» инвестировала 8,9 млрд руб. в глубокую модернизацию предприятия, в результате которой его мощность достигла 10 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки. Как рассказывал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, у завода самая современная жомосушка, и оно является единственным на постсоветском пространстве, где сушат жом не газом, а паром. Предприятие одним из первых внедрило технологию длительного хранения свеклы в вентилируемых кагатах и имеет современный силос для бестарного хранения сахара емкостью 60 тыс. т, позволяющий отгружать сахар в любой фасовке — от розничных пакетов до биг-бегов — или без тары. У завода есть собственная свеклозона в радиусе 3-150 км в размере 23 тыс. га, указано на сайте «Трио». По данным ИКАР, в сезоне-2018/19 Елецкий завод переработал 975 тыс. т сахарной свеклы, выработав 165 тыс. т сахара.



«Сюкден» владеет в России тремя сахарными заводами — Добринским (Липецкая область), Каменским (Пензенская область) и Тбилисским (Краснодарский край). Крупнейшим из них является Добринский — по данным ИКАР, в сезоне-2018/19 он переработал 1,3 млн т сахарной свеклы и выработал из нее 165 тыс. т сахара. Согласно собственным данным группы, в совокупности три завода перерабатывают более 2 млн т сахарной свеклы в год, а объемы производства сахара достигают 500 тыс. т. Также «Сюкден» развивает сельскохозяйственное направление: компания обрабатывает в России 160 тыс. га пахотных земель, на которых выращивается сахарная свекла, пшеница, ячмень, подсолнечник, горох и кукуруза.

