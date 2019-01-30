Минсельхоз прогнозирует производство 6 млн тонн сахара в 2019 году

В 2019 году ожидается, что урожай сахарной свеклы сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 41 млн т, прогнозирует Минсельхоз. Это позволит выпустить около 6 млн т сахара. «С учетом переходящих запасов сахара планируемый объем его производства обеспечит внутренние потребности российского рынка и развитие экспортного потенциала, а также стабильный уровень цен на эту продукцию», — говорится в сообщении аграрного ведомства.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, сейчас цены промышленных производителей свекловичного сахара несколько снизились. Так, к 24 января средневзвешенная цена составила 36,2 руб./кг, что на 0,4% меньше значения на начало текущего года. В 2018 году сахар стал одним из самых подорожавших продуктов питания в розничном секторе: при общей продовольственной инфляции в 4,7% сахар на прилавках подорожал на 28,3%.



Темпы увеличения оптовой цены на сахар в течение 2018 года были еще выше и составили 37,5%. В декабре, как следует из статистики Росстата, средняя цена производителей составила 31,5 тыс. руб./т против 22,9 тыс. руб./т в последнем месяце 2017-го. Как ранее отмечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рост цен должен стать предметом изучения антимонопольных органов. «Например, сахар подорожал практически на треть, яйца очень серьезно выросли в цене <...> Есть частично объективные причины в виде не очень хорошего урожая прошлого года. Но понятно, что и есть истории, с которыми нужно очень предметно разбираться, в том числе антимонопольным органам», — говорил министр в интервью телеканалу «Россия 1», обещая, что ведомство передаст соответствующие данные антимонопольным органам.



Тем не менее основной рост оптовых цен в прошлом году пришелся на период до конца сентября, после чего уже пятый месяц они находятся на стабильном уровне, замечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. После грандиозного падения оптовых цен на сахар в России в июле-октябре 2017 года состоялось две волны повышения цен: медленная волна в ноябре 2017-го — июле 2018-го в рамках типичной сезонности, затем снижение и быстрая волна роста в сентябре-2018. «С конца сентября оптовые цены на сахар практически не меняются: они колеблются в узком диапазоне, и в последние несколько недель наблюдается тренд небольшого сползания вниз», — сказал «Агроинвестору» Иванов. В рознице повышательная динамика наблюдалась в сентябре-декабре, однако уже в последнем месяце прошлого года в ряде регионов было зафиксировано уменьшение. «Я думаю, что в январе вслед за оптовым звеном цены начнут падать в рознице еще в большем числе регионов. И скорее всего, понижательный тренд будет наблюдаться и в феврале», — сказал эксперт.



Что касается производства сахара в сезоне-2019/20, то ИКАР также прогнозирует объем около 6 млн т. «Чтобы выпуск заметно уменьшился, должен быть ряд сильных негативных факторов, которые пока не просматриваются», — пояснил Иванов. По его словам, для удовлетворения внутренних потребностей и сохранения стабильности на рынке в 2019 году достаточно будет засеять 1,05 млн га сахарной свеклой (в 2018-м — 1,13 млн га). «Если мы не сократим посевы, то мы можем опять произвести более 6,5 млн т сахара, как это было в сезоне-2017/18, и потом опять ломать голову, что делать с этим объемом», — предупредил Иванов. В то же время он заметил, что в структуре сева многое будет зависеть от конкуренции с другими агрокультурами, и не исключено, что сахарная свекла в южных регионах «проиграет» пшенице, доходность которой сейчас значительно выросла.



В сезоне-2018/19, согласно прогнозу Союзроссахара, производство сахара составит 5,95 млн т. К 23 января в стране переработано 38,4 млн т сахарной свеклы или 98% от объема заготовки, выработка сахара к этой дате составляла 5,85 млн т. Выход сахара по состоянию на 21 января в среднем по стране составлял 15,25%, что является рекордным показателем в истории страны.

