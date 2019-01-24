Сезон переработки сахарной свеклы завершается

В России завершается сезон переработки сахарной свеклы урожая 2018 года. Как следует из данных аналитической службы Союзроссахара, сейчас переработку сахарной свеклы продолжают лишь два сахарных завода - Рыльский и Золотухинский заводы в Курской области. В прошлом году на эту дату работали 20 заводов.



Последним 23 января закрылся Черемновский сахарный завод в Алтайском крае. Единственное предприятие за пределами европейской части страны приняло на переработку более 800 тыс. т свеклы, выработав 138 тыс. т сахара. «Золотухинский завод, как предполагается, завершит сезон в последних числах января. Таким образом, в февраль войдет один завод — Рыльский, остановка которого ожидается 4 февраля», — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



По данным Союзроссахара на 23 января, в стране было переработано 38,4 млн т сахарной свеклы или 98% от объема заготовки. Выработка сахара к этой дате составляла 5,85 млн т (в 2018-м — 6,3 млн т). «Производство свекловичного сахара в сезоне-2018/19 ожидается на уровне 5,95 млн т, что на 610 тыс. т меньше, чем в прошедшем сезоне-2017/18», — говорится в сообщении союза.



ИКАР также оценивает итоговый выпуск сахара в этом сезоне на уровне 5,95 млн т. «Кроме остающихся работать на свекле двух заводов, с февраля по июнь три завода «Сюкдена», «Продимекса» и «Русагро» будут производить сахар из сиропа и мелассы, правда, точных данных, сколько они вырабатывают по этой схеме, нет», — отмечает Иванов.



Выход сахара по состоянию на 21 января в среднем по стране составлял 15,25%, что на 1,1 п. п. выше показателя годом ранее. «Свеклы в этом сезоне было немного, но это было в значительной мере компенсировано чрезвычайно высоким выходом сахара, который стал рекордным за всю историю России», — констатировал эксперт. По его словам, увеличению выхода сахара способствовала как высокая дигестия свеклы, так и сроки хранения, которые были короче на один-два месяца, что способствовало снижению потерь. Кроме того, на некоторых заводах внедрены схемы длительного хранения сырья. В прошлом году объем выпуска сахара в России был на 12% выше, на уровне 6,64 млн т с учетом выработки из сиропа и мелассы. Валовой сбор сахарной свеклы в 2018 году, согласно предварительным данным Росстата, составил 41,2 млн т против 51,9 млн т в 2017-м.



В Липецкой области (второе место в стране по переработке) сахаристость свеклы значительно превысила показатели прошлого сезона и составила 19,22%, сообщает управление сельского хозяйства региона. «По итогам завершившегося сезона шесть заводов Липецкой области выработали 756,1 тыс. т сахара. Это лишь на 23 тыс. т меньше, чем в рекордном сезоне-2017/18, когда в регионе сложились идеальные условия для выращивания свеклы», — говорится в сообщении. В области переработано 4,85 млн т свеклы против 5,78 млн т в 2017/18-м. Кроме того, Добринский сахарный завод, по информации управления, вывел на хранение для дальнейшей переработки 61,22 тыс. куб. м сиропа. В сезоне-2017-18 этот объем составлял 59,4 тыс. куб. м. Начать переработку сиропа завод планирует с 14 февраля.

