Экспорт сахара в 2018 году сократился на треть

В 2018 году экспорт российского сахара составил 350 тыс. т, что на 195 тыс. т или на 36% меньше, чем в 2017-м. Такие оценочные данные привел Союзроссахар. «Основными импортерами сахара из России стали Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан», — сообщает союз.



В том числе в декабре 2018 года железнодорожным транспортом было экспортировано 13,5 тыс. т сахара. В декабре 2017-го отгрузки сахара из России, по данным ФТС, составляли 112 тыс. т. По итогам августа-декабря прошлого года, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт без учета автоперевозок со странами ЕАЭС составил 90 тыс. т против 258 тыс. т за аналогичный период предыдущего сезона.



В ближайшие месяцы отгрузки продолжат сокращаться, прогнозирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Российский рынок сбыта сахара ограничен логистически, и наши традиционные покупатели сейчас могут найти сахар дешевле», — сказал он. Кроме того, страны Закавказья с мая 2018 года после длительного перерыва возобновили импорт сырца: Узбекистан — с сентября, Казахстан — с декабря. «Рынок сахара стран Центральной Азии весьма конкурентен, на него претендуют все страны СНГ и Евросоюз, а также экспортеры сырца (как правило, из Бразилии)», — поясняет Иванов.



В результате, согласно прогнозу ИКАР, по итогам сезона-2018/19 отгрузки сахара могут составить 140 тыс. т, то есть сократиться в 3,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном (504 тыс. т). «Если с августа по октябрь экспорт был еще довольно бодрым, то в последующие месяцы он уменьшился и будет сокращаться далее. К весне, вероятно, ежемесячный вывоз будет составлять менее 10 тыс. т», — оценивает Иванов. Он также заметил, что в этом сезоне значительно сузилась география экспорта — основным покупателем сейчас является Казахстан, небольшие объемы также закупает Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Монголия, а также Абхазия, Южная Осетия и Украина (ДНР и ЛНР).



Таким образом, рынок сахара-2018/19 сам себя балансирует после рекордного производства предыдущих сезонов и сокращения производства в текущем сезоне, отмечает эксперт. Согласно предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в 2018 году уменьшился на 21% до 41,2 млн т (в 2017-м — 51,9 млн т, в 2016-м — 51,3 млн т). По состоянию на 26 декабря, как сообщает Минсельхоз, оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе находилась на уровне 36,97 руб./кг, что на 48% выше показателя на конец 2017-го (24,99 руб./кг).



К 24 декабря переработано 36,8 млн т свеклы, из которой выработано 5,6 млн т сахара или 97% от ожидаемого объема производства в этом сезоне, подсчитал Иванов. В результате переработка в этом маркетинговом году завершится значительно раньше. К середине декабря девять из 21 региона завершили переработку свеклы, в том числе все заводы Юга страны. Как сообщал Союзроссахар, к 24 декабря работали 24 из 75 заводов по переработке сахарной свеклы. Выход сахара к этой дате составлял 15,15% против 14,19% на аналогичную дату годом ранее.

