«Продимекс» закрыл один из сахарных заводов

Группа «Продимекс» приняла решение о закрытии Садовского сахарного завода, расположенного в Аннинском районе Воронежской области. Как сообщил «Агроинвестору» заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский, предприятие, которое является одним из старейших на российском сахарном рынке, отработало свой последний день на прошлой неделе.



Садовский сахарный завод был построен в 1834 году. По данным «Продимекса», он является самым маломощным (2 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки) из 16 сахарных заводов компании, у него нет цеха сушки и грануляции жома. В сезон предприятие перерабатывает около 150 тыс. т сахарной свеклы. «Это единственный завод, который не затронула масштабная модернизация производств, последовательно проводимая холдингом в Воронежской области. Причина — отсутствие железной дороги и невозможность ее подведения», — уточнил «Агроинвестору» представитель компании.



Холдинг намеревался закрыть Садовский завод еще в 2013 году, однако на продолжении его работы настоял тогдашний губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава региона предложил профильным департаментам выработать меры по дальнейшему развитию предприятия, чтобы обеспечить его конкурентоспособность, а также оказать «Продимексу» господдержку. В результате завод действовал еще пять лет — продлить работу позволила разработка и реализация программ господдержки свеклосахарной отрасли Воронежской области, а также рыночная конъюнктура. Однако сейчас рынок находится в непростой ситуации. «Значительные объемы перепроизводства держат его в «зоне турбулентности», прижимая оптовые цены к нижним границам рентабельности. После беспрецедентного падения оптовых цен на сахар до 24 руб. и даже до 22 руб./кг в 2017 году экономика свеклосахарного производства, благодаря принятым мерам по развитию экспорта, наконец выправилась к середине 2018-го. Однако ситуацию нельзя назвать стабильной: затраты на производство растут, объем экспорта прирастает медленно, вследствие чего конкуренция в отрасли будет только усиливаться», — отмечает компания.



Всех работников Садовского завода «Продимекс» планирует трудоустроить на реконструированный Перелешинский сахарный завод. «Компания совместно с районной властью занимается организацией доставки рабочих на новое место деятельности», — пояснил представитель компании. Закрытие завода никак не отразится на объемах производства сахара как в Воронежской области в целом, так и в холдинге в частности. По словам Ерыженского, агропредприятия компании, расположенные рядом с Садовским заводом, продолжат выращивать сахарную свеклу для других заводов компании. «Поскольку мы увеличиваем суточную производительность переработки, в том числе реконструируется Перелешинский завод, и объем переработки у него значительно вырос, то сырье на них будет востребовано», — заверил Ерыженский.



Садовский завод — один из 75 российских предприятий, которые перерабатывали сахарную свеклу в этом сезоне. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, к 19 ноября Садовский завод переработал 152 тыс. т сырья и выработал 22,45 тыс. т сахара — около 0,05% всего произведенного объема сахара к этой дате. Выручка предприятия в 2017 году составила 811 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб., следует из данных kartoteka.ru.



Всего, по данным Союзроссахара, по состоянию на 26 ноября в России работали 56 сахарных заводов. С конца июля 2018-го в стране переработано 31,6 млн т сахарной свеклы, произведено 4,7 млн т сахара. «Продимекс» является ведущим сахарным холдингом России и крупнейшим землевладельцем. Совокупный объем переработки сахарной свеклы заводами компании составляет более 80 тыс. т в сутки, в Воронежской области компании принадлежат восемь сахарных заводов в разных районах. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2018 года группа контролировала 790 тыс. га.

