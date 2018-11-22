 Россия опустится на девятое место в мире по производству сахара — Агроинвестор
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Рынки
Россия опустится на девятое место в мире по производству сахара
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 ноября 2018
С начала сезона переработки объем выпуска сахара достиг 4,4 млн тонн
Выход сахара в сезоне-2018/19 на 6% выше прошлогоднего
Фото: В. Волков

К 19 ноября российские сахарные заводы выработали более 4,4 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2018 года. Согласно обновленному прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), всего в этом сезоне производство свекловичного сахара снизится до 5,61 млн т (с учетом выработки из сиропа и мелассы) с 6,64 млн т в сезоне-2017/18.

К началу недели сахарная свекла в России была накопана с 98,5% площадей, уборочные работы продолжали вести хозяйства Центрального и Приволжского федеральных округов, следует из данных Минсельхоза. «Алтай завершил уборку к середине октября, к 23 октября — Татарстан, к началу-середине ноября — Оренбург, Ульяновск, Брянск, Орел, Воронеж, Краснодар. Близки к завершению уборки Липецк, Курск, Мордовия», — перечисляет ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

К третьей декаде ноября неубранными оставались около 16 тыс. га свеклы. Это около 70 тыс. т сахара, подсчитал ИКАР. Еще 540 тыс. т свеклы (10% совокупного производства) находится в полевых кагатах, 560 тыс. т (10%) — в заводских. Суточная выработка сахара сейчас составляет 45 тыс. т против 47,6 тыс. т на эту дату годом ранее. При этом выход сахара в сезоне-2018/19 остается заметно выше прошлогоднего — 14,96% против 14,13%. В том числе на Алтае выход выше на 15%, в Волго-Уральском регионе — на 11%, на Юге — на 7,5%.

По состоянию на 20 ноября продолжали работу 60 из 75 сахарных заводов в России. Черемновский сахарный завод — единственное перерабатывающее предприятие Сибири — переработал 96% заготовленной сахарной свеклы. На Юге остались непереработанными 268 тыс. т корнеплодов или 3% от заготовки, в Волго-Уральском регионе — 441 тыс. т (12%), в Центральном Черноземье — 2,7 млн т (13%).

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в ноябрьском обзоре снизила прогноз производства сахара в России на 300 тыс. т до 6,1 млн т «на фоне сокращения урожайности». «Вместе со снижением производства прогнозируется уменьшение потребления, экспорта и переходящих запасов», — отмечают американские аналитики.

Таким образом, Россия в этом сезоне опустится с восьмого на девятое место среди крупнейших мировых производителей. Глобальным лидером по выпуску сахара станет Индия, где производство вырастет на 1,8 млн т до рекордных 35,9 млн т благодаря увеличению посевных площадей и росту урожайности. В Бразилии, которая занимала первое место на протяжении последних 15 лет, как ожидается, показатель, напротив, сократится на 8,3 млн т до 30,6 млн т из-за неблагоприятных погодных условий и смещения переработки на производство этанола. Совокупное производство сахара в мире в сезоне-2018/19 Минсельхоз США прогнозирует на уровне 186 млн т против 195 млн т в 2017/18.

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