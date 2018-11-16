Производство сахара в сентябре установило рекорд

По данным Росстата, производство свекловичного сахара в России в сентябре составило 1,47 млн т. Такой объем является абсолютным рекордом для этого месяца, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В сентябре 2017-го сахарные заводы выпустили 1,38 млн т. В октябре, по предварительной оценке ИКАР, произведено 1,65 млн т сахара, что лишь на 1,8% ниже рекорда октября прошлого года.

Таким образом, в сентябре-октябре выпуск составил 3,13 млн т, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2017-го. «Рекорды сентября-октября 2018 года достигнуты несмотря на более поздние сроки пуска сахарных заводов: так, производство в августе 2018-го составило лишь 0,38 млн т по сравнению с 0,52 млн т годом ранее», — комментирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

По его словам, рекорд удалось установить благодаря нескольким факторам. Во-первых, за счет более высокой дигестии сахарной свеклы (к концу октября выход сахара в среднем составлял 14,82% против 14,03% годом ранее), а также низких потерь при хранении свеклы. «По информации региональных органов АПК, состояние сахарной свеклы, находящейся на хранении, лучше, чем в прошлом году, когда из-за погодных условий отмечались высокие потери свеклы и сахара», — подтверждает Союзроссахар. Также рекордным темпам переработки способствует продолжающийся рост мощностей сахарных заводов после модернизации последних лет, продолжает Иванов. Кроме того, благоприятные погодные условия для уборки свеклы позволили сахарным заводам работать более ритмично и без остановок.

По данным Союзроссахара, к 12 ноября в России произведено 4,11 млн т сахара из свеклы урожая 2018 года, что на 0,9% меньше прошлогоднего показателя на эту дату. По оценке ИКАР, в оставшиеся месяцы сезона-2018/19 объемы выпуска будут ниже предыдущего сезона, а переработка в большинстве регионов завершится в феврале. Союзроссахар ожидает, что период работы предприятий составит в среднем 115-120 суток, что на 10-15 суток короче, чем в прошлом году. К 6 ноября переработку сахарной свеклы завершили 10 заводов, восемь из них — в Краснодарском крае и по одному — в Татарстане и Чечне.

По состоянию на 15 ноября в России сахарная свекла была выкопана на 98% уборочных площадей, получено 40,6 млн т, что на 6,9 млн т или на 14% меньше объема на эту дату в 2017-м. Работы завершены в Краснодарском крае — лидере по валовому сбору в стране. По данным Минсельхоза региона, урожай составил 7,6 млн т. «Соответственно, лидерство мы сохраним и по производству сахара. Уже выработано около 1,2 млн т продукта, задействованы все 16 сахарных заводов края», — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На второе место по валовому сбору вышла Курская область, где, согласно информации федерального аграрного ведомства, накопано почти 5 млн т в бункерном весе. На третьем месте — Воронежская область с 4,7 млн т.

Всего валовой сбор сахарной свеклы в этом году сократится на 20% до 41,3 млн т, прогнозирует ИКАР. В результате производство свекловичного сахара по итогам сезона составит 5,5-5,8 млн т. Союзроссахар оценивает выпуск сахара в 2018/19-м на уровне 5,8 млн т. В прошлом маркетинговом году в России были выработаны рекордные 6,46 млн т сахара, с учетом переработки сиропа и мелассы выпуск составил 6,64 млн т.

Концерн «Покровский» (включает три завода на Кубани) прогнозирует производство сахара на уровне 5,4-5,6 млн т, говорится в сообщении компании. «Такие выводы можно сделать на основании данных об урожае сахарной свеклы, который был собран в текущем сезоне», — поясняет председатель совета директоров концерна Андрей Коровайко. Он напомнил, что в одних регионах лето оказалось засушливым, в других — слишком дождливым. «И то и другое негативно отразилось на показателях урожайности сахарной свеклы», — констатирует он. В Краснодарском крае, по словам Коровайко, производство свекловичного сахара может составить примерно 1,2-1,25 млн т, что на более чем 15% ниже показателей последних двух лет.