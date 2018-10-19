Производство сахара окажется ниже его потребления

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) вновь снизил прогноз производства свекловичного сахара в России. По итогам сезона-2018/19 оно составит 5,5-5,8 млн т. Предыдущая оценка была на уровне 5,8-6 млн т. «Мы уточнили текущие показатели по уборочной кампании, урожайности, переработке: появились сводки Минсельхоза по всем регионам, по которым ранее отчетность не публиковалась. Началась переработка свеклы во всех регионах. Также прогноз уточнен на основе текущей динамики выработки сахара», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



Таким образом, производство окажется ниже уровня внутреннего потребления, которое ИКАР оценивает примерно в 6-6,1 млн т. «Однако с учетом импорта в объеме минимум 0,3 млн т, а также накопленных за три сезона избыточных запасов баланс останется профицитным. Сохраняется и некоторый экспортный потенциал», — отметил Иванов. По его подсчетам, при текущих темпах отгрузок в течение сезона Россия сможет вывезти около 150-200 тыс. т сахара.



Площадь уборки сахарной свеклы в этом году, согласно данным Минсельхоза, сократилась на 6% до 1,1 млн га. К 18 октября уборочная кампания завершена на 79%, накопано 31,4 млн т сахарной свеклы. При этом средняя урожайность сейчас на 15% ниже прошлогоднего показателя. В том числе в Южном федеральном округе, пострадавшем от засушливых погодных условий в начале лета, снижение сбора с 1 га составляет почти 27%, в Приволжском — 14%, в Центральном — 9%.



К 15 октября сахарные заводы России выработали 2,6 млн т сахара, что примерно на уровне аналогичной даты 2017-го. Суточное производство сахара превысило 55 тыс. т при среднегодовом потреблении 16,7 тыс. т/сутки. Частично снижение урожайности по-прежнему компенсируется ростом выхода сахара, который достигает 14,6% против 13,9% на середину октября прошлого года.



Тем не менее, оптовые цены на сахар в России в прошлом месяце резко выросли. «Объективно, сказались девальвационные настроения на рынке после снижения курса рубля под угрозой очередных американских санкций. Кроме того, повлиял негатив по заметному снижению урожайности свеклы, особенно на Юге», — поясняет Иванов. В результате, если в конце августе в Краснодарском крае цены на сахар в оптовом звене были ниже 26 руб./кг, то к середине сентября они поднялись до 37 руб./кг. «Сейчас цена опустилась до 35,5 руб./кг, и, вероятно, в ближайшие недели будет продолжать постепенно снижаться», — предполагает эксперт. По информации Минсельхоза, оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе к 10 октября составляла 35,97 руб./кг (с НДС), что на 50% выше аналогичного периода 2017 года. Тем не менее, цены все еще остаются ниже уровня 2016-го.



Согласно данным Союзроссахара, в сезоне-2017/18 В России были выработаны рекордные 6,46 млн т сахара — на 6% больше показателя 2016/17-го. С учетом переработки сиропа и мелассы выпуск составил 6,64 млн т. В результате рекордного производства сахар в течение 2017 календарного года подешевел более чем на четверть: если в конце декабря 2016-го оптовые цены в Южном федеральном округе составляли 34 руб./кг, то в конце 2017-го — 24,99 руб./кг. Розничные цены на сахар-песок в течение 2017 года снизились на 25% и в декабре находились на уровне 36,75 руб./кг. В январе-сентябре они восстановились на 12% до 41,14 руб./кг.

