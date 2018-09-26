Потери посевов сахарной свеклы составили 1,5% от общей площади

Минсельхоз списал в потери 1,5% посевов сахарной свеклы или 17,4 тыс. га. Максимальная доля списания зафиксирована в Карачаево-Черкессии, Мордовии, Чувашии, Ульяновской и Пензенской областях. «Это не самые продуктивные по свекле регионы», — обращает внимание ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Теперь, по его подсчетам, уборочная площадь агрокультуры составляет 1109 тыс. га, что лишь на 5,6% ниже фактического результата 2017-го.



С середины сентября темп уборочной кампании по сахарной свекле догнал предыдущий сезон за счет Центрального Черноземья. По состоянию на 24 сентября, сбор агрокультуры ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, информирует Союзроссахар. Убрано 424,4 тыс. га посевов (37,7% общей площади), в 2017 году на эту дату было освоено 412,4 тыс. га.







Урожайность сахарной свеклы пока отстает от результатов прошлого года практически по всем регионам. В среднем по России сбор с гектара, по оценке ИКАР, пока ниже на 17,5% и составляет 345,6 ц/га против 418,7 ц/га годом ранее. Наибольший спад демонстрируют свеклопроизводители Юга страны, где урожайность меньше на 30% — 335,3 ц/га против 476 ц/га на ту же дату в 2017-м. Уменьшению показателей способствовали засушливые явления, наблюдавшиеся в большинстве районов ЮФО и СКФО в период вегетации агрокультуры. «Больше, чем в прошлом году пока собирают Белгородская и Брянская область, — отмечает Иванов. — В этих регионах сбор свеклы с гектара выше на 13% и 3%».



В то же время показатель выхода сахара с гектара в этом году выше, чем в сезоне-2017/18. В среднем по России увеличение составляет около 6%, в южных регионах страны — 6,7%, рассказал эксперт «Агроинвестору». Это частично компенсирует снижение урожайности, говорит он, поэтому сокращение производства сахара не будет таким заметным. «С учетом того, что темпы уборки опережают прошлогодние, и что площадь свеклы в этом году меньше — урожай, скорее всего, будет собран полностью», — считает Иванов.



По прогнозу Минсельхоза, урожай агрокультуры в этом году может достигнуть 45 млн т, в то время как в 2017-м было собрано 51,9 млн т. Уже накопано 14,6 млн т (15,1 млн т в прошлом году). Производство сахара в сезоне-2018/19 может составить 6 млн т, оценил недавно председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Ранее его прогноз был выше на 200 тыс. т. Скорректировать ожидаемые объемы пришлось из-за складывающихся в этом году климатических условий. По мнению Бодина, сокращение производства приведет к корректировке баланса спроса и предложения в сторону его выравнивания. Кроме того, ситуация уже отразилась на внутренних ценах на сахар. По данным мониторинга Минсельхоза, оптовая цена на сахар в ЮФО составляет свыше 32 руб./кг, что выше, чем годом ранее более чем на 23% и почти на 29% больше, чем в начале 2018-го.

