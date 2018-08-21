Стартовая урожайность сахарной свеклы на 30% ниже прошлогодней

К 20 августа сахарная свекла убрана с 2% посевных площадей, накопано 736 тыс. т — в 2,2 раза меньше, чем на аналогичную дату 2017-го. Согласно оперативным данным Минсельхоза, сбор урожая идет в трех регионах — в Краснодарском крае, в Орловской и Курской областях. Средняя урожайность сейчас отстает от прошлогодней на 30% и составляет 328 ц/га против 468 ц/га годом ранее за счет снижения сбора с гектара в Краснодарском крае на 31% до 331 ц.



Уборочная кампания также стартовала в Ставропольском крае. По данным местного Минсельхоза, к 17 августа работы проведены на 5% площадей, валовой сбор составлял 71 тыс. т, что вдвое меньше, чем к аналогичной дате 2017-го. На текущий момент в регионе зафиксировано снижение урожайности на 22% до 406 ц/га.



Накануне о начале уборки сахарной свеклы сообщило и управление сельского хозяйства Липецкой области. Первым в регионе начал переработку завод «Агроснабсахар». «Пуск еще двух сахарных заводов, Добринского и Лебедянского, запланирован на 21 августа. В соответствии с графиком до конца августа будут запущены и другие свеклоперерабатывающие предприятия региона», — говорится в сообщении. В области сахарной свеклой было засеяно 128 тыс. га, урожайность, как обещает аграрное ведомство, будет не ниже уровня прошлого года.



В Курской области пуск сахарных заводов запланирован в период с 20 августа по 5 сентября. По информации комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия региона, в этом году сахарные заводы области планируют заготовить около 4,6 млн т сахарной свеклы, в том числе 3,1 млн т собранных в регионе. Производительность перерабатывающих предприятий в этом году вырастет на 2 тыс. т до 35 тыс. т в сутки. Так, компания «Продимекс» провела реконструкцию Золотухинского сахарного завода, объем вложений оценивается в 1,3 млрд руб., что позволит в текущем году обеспечить ежедневную производительность на уровне 6,3 тыс. т переработки сахарной свеклы.



Всего по состоянию на 20 августа было запущено 20 из 75 сахарных заводов в пяти регионах России, в то время как год назад к этой дате работало 30 предприятий, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Выработаны первые 108,6 тыс. т свекловичного сахара (годом ранее — 246 тыс. т). «Работают заводы в пяти регионах — все заводы Краснодарского края, по одному — в Ставропольском крае, Воронежской, Липецкой и Орловской областях», — уточнил Иванов.



Сахаристость, по его словам, также уступает прошлогоднему показателю: к 11 августа она составляла 14,27% против 14,56% на аналогичную дату 2017-го. «Прошедшие дожди в Центральном Черноземье стимулировали отрастание ботвы за счет сахара. Однако в ближайшие дни прогнозируется сохранение теплой и сухой погоды в центре страны, что будет способствовать повышению дигестии», — заметил он. Кроме того, сахаристость и урожайность могут увеличиться благодаря более позднему пуску заводов: в основном, они начинают работу на одну-две недели позже прошлого года.



В целом по России посевная площадь сахарной свеклы в этом году сократилась на 5,9% до 1,12 млн га. В том числе в Центральном федеральном округе, на который приходится 53% посевов, она уменьшилась на 7,2% до 603 тыс. га, в Поволжье — на 7,8% до 232 тыс. га. В то же время в Южном федеральном округе сев незначительно вырос и составил 226 тыс. га против 223 тыс. га годом ранее. По данным Союзроссахара, к 11 августа масса корнеплода составляла 381 г (-5% к 2017-му), масса ботвы — 320 г (-14%). Согласно прогнозу ИКАР, в этом сезоне производство сахара составит 6−6,2 млн т против 6,5 млн т в 2017/18. Сезон переработки может продлиться до февраля.

