Свеклосахарную отрасль ждет еще один депрессивный сезон

Сезон-2018/19, скорее всего, станет еще одним депрессивным годом для свеклосахарной отрасли, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Рекордное производство сахара в последние два сезона обрушило цены на него и сахарную свеклу. И в новом сезоне принципиальных изменений по объемам не предвидится, пояснил он «Агроинвестору». «Несмотря на настоятельные рекомендации Минсельхоза и профильного союза сократить посевы свеклы, в этом году ее опять посеяли много — свыше 1,13 млн га, — констатирует он. — Это на 4% больше прогноза агроведомства, и лишь на 3,9% меньше, чем в прошлом году». Если не случится никаких погодных катаклизмов, то производство сахара может составить около 6,3 млн т (в сезоне-2017/18 — 6,5 млн т), а это заметно больше общероссийской потребности. Кроме больших площадей на объем сахара повлияет и запуск группой «Русагро» еще одного завода по переработке мелассы. «Получится, что при меньших посевах мы все равно получим больший выход сахара с гектара», — ожидает эксперт.



Если же производство сахарной свеклы останется примерно на уровне прошлого года, то цены на нее в новом сезоне просядут ниже, чем в 2017/18-м. Это значит, что сельхозпроизводители получат еще меньше прибыли и, может быть, наконец-то призадумаются, говорит Иванов. Причем с недополучением дохода, а то и с убытками могут столкнуться и вертикально-интегрированные сахарные холдинги, что не позволит им провести посевные работы в следующем году в полном объеме. «Все это грозит тем, что в 2019-м мы можем увидеть провал по посевам», — не исключает эксперт.







В новом сезоне кардинальных изменений в плане доходности сахарной свеклы не произойдет, цена на сахар продолжает оставаться стабильно низкой, подтверждает президент компании «Агротех-Гарант» (агроактивы расположены в Воронежской и Белгородской областях) Сергей Оробинский. Для Центрального Черноземья эта агрокультура является «локомотивом всего растениеводства», хотя в прошлом сезоне ее доходность значительно уменьшилась, говорит он. «Мы вкладываем в производство сахарной свеклы до 100 тыс. руб./га, но из-за падения стоимости сахара, в прошлом году по ней сработали практически с нулевой рентабельностью», — делится топ-менеджер. Однако отказываться от выращивания данной агрокультуры компания не планирует. «Куплена дорогостоящая техника, наработана соответствующая квалификация специалистов. Перестать сеять свеклу слишком опрометчиво, ведь если потеряешь кадры, вернуться к ее производству будет очень тяжело», — считает он.



Для поддержки свеклосахарного рынка нужно продолжать развивать экспортные поставки сахара, думает Иванов. Однако, несмотря на заметные успехи в этом направлении (в сезоне-2017/18 будет вывезено почти 500 тыс. т против 327 тыс. т годом ранее), продажи за рубеж могли бы идти активнее, обращает внимание он. «Мы же, напротив, умудряемся сдавать уже частично освоенные рынки конкурентам: во все страны бывшего СССР, а также Афганистан, Монголию и КНДР (за исключением государств ЕАЭС и Узбекистана) экспорт из России с февраля 2018-го практически прекратился. Бездействуем, когда страны-экспортеры (например, Пакистан, в перспективе — возможно Индия) вводят экспортные субсидии на сахар, хотя в рамках ВТО это запрещено», — возмущается он.

