Австралийская исследовательская компания Green Pool повысила прогноз остатков сахара в мире на конец нынешнего сезона с 14,9 млн т до рекордных 18,4 млн т. Такой значительный пересмотр по сравнению с мартовской оценкой связан с резким ростом площадей сахарного тростника и его урожайности в Индии, втором в мире производителе сахара, пишет агентство Bloomberg.



«Мы сейчас пытаемся пробиться через излишки сезона-2017/18, и я думаю, что реальность заключается в том, что на рынок придут и новые излишки», — сказал агентству директор Green Pool Том МакНейл. Большая часть мировых переходящих запасов сахара придется на Индию, которая в этом маркетинговом году, как ожидается, нарастит объем производства до 31,1 млн т. В сезоне-2018/19 аналитики не исключают дальнейшего увеличения производства в Индии, которое может достигнуть 32 млн т и превзойти показатель мирового лидера — Бразилии (30,8 млн т). Излишки сахара на мировом рынке в следующем сезоне Green Pool пока оценивает в 6,6 млн т.



После двух сезонов дефицита в 2017/18 мир входит в существенный профицит, подтверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Так, в текущем сезоне девять из десяти крупнейших стран-производителей продемонстрируют рост выпуска сахара, в том числе Индия — на 56%, Таиланд — на 43%, Евросоюз — на 22%, привел он данные исследовательской компании Tropical Research Services (TRS). В своем апрельском обзоре TRS оценивала профицит сахара в нынешнем сельхозгоду почти в 12,3 млн т.



Такие объемы излишков угрожают многим производителям, так как цены зачастую опускаются ниже себестоимости, отмечает МакНейл. «Цены находятся значительно ниже себестоимости продукции для большинства глобальных экспортеров, так что наносимый такими ценами ущерб не вызывает сомнений», — рассказал эксперт. Несмотря на это, оценивает он, корректировка мирового производства для стабилизации рынка займет определенное время, так как ряд стран проводят протекционистскую политику в отношении своих внутренних цен на сахарный тростник.



Увеличение мирового профицита сахара является серьезнейшим вызовом для всех мировых производителей сахара, особенно свекловичного, комментирует Иванов. По его словам, бурный рост производства сахара в Индии, а также его восстановление в Таиланде, приведет к переполнению рынков всех стран Индийского океана, на который, например, недавно вышла Украина. «Это резко сузит географию и объемы возможного экспорта для всех свеклопроизводителей Европы, от Британии до России. Внутренние цены на сахар (в долларах и евро) в странах нетто-экспортерах, вероятно, будут и дальше падать в ближайшие один-два года. В том числе в России, Белоруссии, Украине, Польше, Германии, Франции и т. д. », — оценивает Иванов.



По данным ИКАР, мировые цены на сахар-сырец снижаются с октября 2016 года. С этого времени рассчитываемый ФАО индекс цен на сахар опустился на 44%. В том числе в апреле котировки уменьшились на 4,8%, достигнув минимума с сентября 2015-го. Такую динамику ФАО также объясняет наличием на рынке избыточного предложения, а, кроме того, снижением курса бразильского реала по отношению к доллару и мерами господдержки экспорта сахара, которые, как ожидается, могут быть приняты Индией и Пакистаном.



В России средняя цена производителей свекловичного сахара в течение 2017 года снизилась на 29% до 22,9 тыс. руб./т, упав до минимального значения с октября 2014 года, следует из данных Росстата. В то же время в начале 2018 года цены начали расти, за первый квартал увеличившись на 8% до 24,8 тыс. руб./т. Сезон переработки сахарной свеклы в России завершился в начале апреля, в течение него в стране было произведено почти 6,5 млн т сахара, весной и летом выработка продолжится из сиропа и мелассы.



Посевы сахарной свеклы в 2017 году в России выросли на 8% до 1,19 млн га, валовой сбор — на 1,1% до 51,9 млн т. Для сохранения маржинальности в отрасли Минсельхоз запланировал на этот год снижение сева агрокультуры до 1,1 млн т. В том числе в Центральном федеральном округе площади должны сократиться на 64 тыс. га, в Южном — на 23 тыс. га. В то же время, согласно оперативным данным аграрного ведомства, на юге страны, где посевные работы уже завершены, плановые показатели оказались перевыполнены, и посевы оказались на уровне 2017-го. В остальных регионах сроки сева заметно отстают из-за погодных условий, отмечает Иванов.

