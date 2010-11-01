Впервые в новейшей истории Россия не производила сахар из сырца

На прошлой неделе в России завершился сезон переработки сахарной свеклы. Последним 4 апреля остановил производство Кирсановский сахарный завод «Кристалл» группы «АСБ» в Тамбовской области, проработав 227 дней. Предприятие практически с октября работало с колес с минимальными запасами свеклы в призаводских кагатах и выработало рекордные 100,1 тыс. т сахара. «Опыт показывает, что правильный выбор семян гибридов сахарной свеклы и комплекса сельскохозяйственной техники, оттачивание всех агротехнологий, внедрение оптимальных систем уборки, транспортировки, перевалки и полевого кагатирования с минимизацией потерь хранения позволяет перерабатывать сахарную свеклу более семи месяцев в большинстве свеклосахарных регионов России с более континентальным климатом (кроме Юга)», — рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



По уточненным данным Росстата, всего в России сев сахарной свеклы в 2017 году составил 1,19 млн га (+8,2% к 2016-му), валовой сбор («грязный» вес в поле) — более 51,9 млн т (+1,1%), урожайность — 442,1 ц/га (-6,4%). По данным Союзроссахара, всего в сезоне-2017/18 В стране было заготовлено (зачетный вес на свеклопункте) свыше 47,4 млн т сырья (-0,2%), переработано 46,19 млн т (-0,1%), средняя дигестия свеклы при приемке составила 16,9% (+5,4%). Производство сахара уже достигло 6,46 млн т (+6,18%, частично с учетом переработанной мелассы на «Ольховатском сахарном комбинате» «Продимекса»). Выработка сахара весной-летом продолжится из сиропа на «Добринском сахарном заводе» «Сюкдена» в Липецкой области, из мелассы — на «Знаменском сахарном заводе» «Русагаро» в Тамбовской области и на Ольховатском. Со следующего сезона мелассу также будет перерабатывать «Чернянский сахарный завод» «Русагро» в Белгородской области, обращает внимание Иванов.







66% свекловичного сахара или более 4,3 млн т в 2017/18 сельхозгоду выработано в пяти регионах. Лидер производства — Краснодарский край. На 15 заводах Кубани было получено более 1,5 млн т сахара из 11,4 млн т сырья. На втором месте — Воронежская область. Девять предприятий региона выработали почти 849 тыс. т сахара, освоив 5,6 млн т свеклы. В топ-3 также вошла Липецкая область, шесть сахарных заводов которой произвели 778 тыс. т сахара из 5,78 млн т сырья.



Самая высокая дигестия свеклы в сезоне-2017/18 получена в Белгородской области — 17,58%. Всего в регионе выработано 480 тыс. т сахара из 3,2 млн т свеклы. Самые низкие общие потери сахара при переработке, по оценке ИКАР, отмечались в Рязанской области -2,05%. В регионе работает «Сотницынский сахарный завод», который выпустил 27,3 тыс. т сахара из 185,35 тыс. т свеклы. Самые высокие потери были зафиксированы в Чечне на «Сахарном заводе Чеченской республики» — 5,78%. Предприятие региона произвело 3,66 тыс. т сахара из 40 тыс. т сырья.







«Еще одно достижение 2017/18 сельхозгода заключается в том, что впервые в новейшей истории России переработки тростникового сахара-сырца не будет вовсе», — акцентирует Иванов. Страна динамично снижала производство из сырца с сезона-2010/11. Тогда российские заводы выпустили 2,4 млн т тростникового сахара-песка и 13 тыс. т рафинада (2,7 млн т — свекловичного сахара). В прошлом сельхозгоду сахара-песка из сырца было произведено лишь 47 тыс. т, а рафинад из сырца Россия перестала делать еще с 2014/15-го, отмечает эксперт.



Экспорт сахара из России в сезоне-2017/18 обновит 18-летний рекорд и, по прогнозу ИКАР, может превысить 0,6 млн т, в первую очередь, за счет ЕАЭС, Узбекистана, других стран бывшего СССР и Монголии.



Предварительный прогноз Минсельхоза на сев сахарной свеклы-2018 — 1,095 млн га (-8,6% к 2017-му). По оперативным данным Союзроссахара, на 10 апреля в России посеяно 158,7 тыс. га (13,8% к прогнозу). Годом ранее на эту дату площадь сева составляла 284 тыс. га. Сев ведут хозяйства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

