 Темпы экспорта сахара снизились — Агроинвестор
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Рынки
Темпы экспорта сахара снизились
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
Излишки свекловичного сахара к началу 2018 года достигли исторического максимума
Оптовые цены слабо увеличиваются с середины ноября из-за традиционной сезонности
Фото: В. Волков

Темп экспорта белого сахара из России с начала 2018 года стал сокращаться. Так, если в декабре он составил 112 тыс. т (без учета вывоза автотранспортом в страны ЕАЭС), то в январе — 97 тыс. т, а в феврале — 72 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В декабре внешние продажи сахара превышали аналогичный месяц прошлого сезона в 3,6 раза, в январе — в 2,9 раза, в феврале — в два раза.

С августа по декабрь 2017 года экспорт шел крайне активно. За пять месяцев сезона было вывезено 257 тыс. т сахара, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. «На ряд традиционных рынков в 2017/18 поставки из России не начинались (Афганистан, КНДР) или пока идут вяло (Таджикистан, Туркмения, Монголия, Сербия), — комментирует Иванов. — Отгрузки предыдущих сезонов в Сирию, Египет, Иорданию не получили продолжения». Более двух третей текущего экспорта сейчас приходится на Узбекистан.

В то же время Евросоюз, Пакистан, Россия и Украина за два последних сезона увеличили экспорт белого сахара в 3,5 раза до 7 млн т. «При вывозе железнодорожным транспортом на наши традиционные рынки (СНГ, Афганистан, Монголия, Корея) с августа по середину марта в 361 тыс. т, только железнодорожный транзит через Россию из ЕС, Украины и Белоруссии составил 193 тыс. т. Таким образом, транзит к предыдущему сезону вырос в три раза», — констатирует Иванов. По данным Минсельхоза, ссылающегося на оперативную железнодорожную статистику, вывоз сахара за период с января по первую декаду марта составил 144 тыс. т против 73 тыс. т за аналогичные даты 2017-го.

Оптовые цены увеличиваются

Цены промышленных производителей на белый свекловичный сахар к 15 марта были на уровне 26,87 руб./кг. С конца декабря 2017-го этот показатель вырос на 5,2%, сообщает Минсельхоз. При этом в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар с начала 2018-го увеличилась на 10,3% до 28,09 руб./кг.

«Оптовые цены в России слабо увеличиваются с середины ноября из-за традиционной сезонности, — поясняет Иванов. — Рост в последние недели немного ускорился, но на фоне прошлых лет это просто микроскопическая коррекция после обвала в июле-ноябре 2017 года». Как ранее говорила «Агроинвестору» начальник службы аналитики компании «Сюкден» Марина Сидак, внутренние цены на сахар в 2017 году сократились более чем на 40% до исторического минимума.

В то же время повышение внутренних цен является одним из факторов снижения экспорта сахара. «Рублевый эквивалент возможной экспортной цены продолжает уменьшаться второй сезон, а подросшие в последние месяцы внутренние цены запирают излишки сахара на внутреннем рынке. В результате экспорт автоматически сокращается», — указывает Иванов. Такая ситуация может привести к ценовой коррекции вниз в апреле-июле для обеспечения необходимого объема экспорта и балансирования внутреннего рынка, не исключает он.

По данным Союза сахаропроизводителей России, к 12 марта в стране выработано 6,46 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2017 года, что на 6,1% больше уровня прошлого сельхозгода. По итогам календарного 2017 года производство сахара-песка выросло на 11% до 6,69 млн т. В результате к началу 2018-го излишки свекловичного сахара достигли исторического максимума в 800 тыс. т, и до начала нового сезона в августе их необходимо экспортировать, говорил ранее председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Согласно озвученным Минсельхозом 19 марта уточненным данным ФТС, вывоз сахара в 2017 году составил почти 554 тыс. т. Потребление сахара внутри страны в прошлом году достигло 39,3 кг/чел. при рациональной норме 24 кг/чел. Потребительская цена по состоянию на 12 марта 2018-го сложилась на уровне 35,79 руб./кг, снизившись с начала года на 1,3%.

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