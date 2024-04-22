Экспортные цены на пшеницу в глубоководных портах выросли

На мировых рынках зерно напротив дешевеет flickr.com

По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае выросли до $211-212 за тонну на FOB, что на $1,5 больше, чем неделей ранее. В то же время, цена французской пшеницы снизилась на $1 до $218, а американской упала на $9 до $ 216 за тонну.



Стоимость пшеницы четвертого класса с протеином 12,5% в глубоководных портах выросла до 13,5 — 14 тыс. руб./т без НДС (+200 руб./т к предыдущей неделе). Таким образом, впервые с сентября 2023 года цены превысили уровень сезона 2022/23, когда зерно стоило 13,2 тыс. руб./т. На малой воде ценовая ситуация остались без изменений — 12-12,2 тыс. руб./т, что соответствует прошлому году.



Вслед за южными регионами существенно укрепился внутренний рынок пшеницы в Центральной России и Поволжье. Так, цены на пшеницу четвертого класса (12,5% протеин, EXW элеватор) в регионах Центра поднялись до 10-10,5 тыс. руб./т (+550 руб./т), в Поволжье — до 9,8-10,3 тыс. руб./т (+300 руб./т).



На Юга после бурного роста, который шел с начала апреля, на прошлой неделе цены на пшеницу четвертого класса оставались без существенных изменений — 11,5-12 тыс. руб./т без НДС. В Сибири также без изменений уже вторую неделю подряд — около 10-11 тыс. руб./т, сообщает аналитический центр «Русагротранса».



Закупочные цены экспортеров на пшеницу, которые они декларируют в порту, действительно увеличились, подтвердил «Агроинвестору» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. «Это хороший сигнал, особенно с учетом того, что наши экспортные цены в последние несколько месяцев росли очень медленно», — считает он. Соответственно, повышается и стоимость закупки зерна непосредственно у сельхозпроизводителей, однако только у тех, кто имеет хороший доступ к экспортному рынку. «В данном случае это Юг, причем именно те регионы, из которых логистически удобно вывозить пшеницу в порты. Вместе с тем, цены на пшеницу на малой воде остаются на прежних уровнях», — сообщает Корбут.



Эксперт отмечает, что сейчас наблюдается традиционная для рынка ситуация увеличения стоимости зерна в конце сезона, когда запасы снижаются. «Россия все-таки остается единственной страной, которая может предложить большие объемы партий по ценам хотя и выше, чем дает Украина, но ниже, чем предлагает Франция», — поясняет он.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский обращает внимание, что цены на пшеницу четвертого класса в портах хотя и подросли, но ненамного — до 13,6 тыс. руб./т против долго державшегося значения в 13,2 тыс. руб./т. «Драйверов для дальнейшего удорожания зерна нет. На мировом рынке они падают и держатся на очень низком уровне», — подчеркивает эксперт. Он добавляет, что при отмене экспортной пошлины ситуация с ценами на внутреннем рынке могла бы позволить выровнять ситуацию. «Но пока мы проиграли последний тендер на поставку зерна в Египет, и темпы отгрузок у нас в последнее время снижаются — за прошлую неделю темп почти на 50% ниже, чем в прошлом месяце», — констатирует глава РЗС. В перспективе цены на зерно будут зависеть от того, как в России сложится ситуация с урожаем и как будет формироваться пул мировых покупателей на следующий сезон, дополняет он.



Корбут также связывает дальнейшие перспективы по ценам с объемом валового сбора. «Несмотря на все негативные погодные прогнозы, глобальных проблем с урожаем зерна в Северном полушарии не видно, — говорит он. — Есть некоторые вопросы к Югу России, где наблюдается дефицит влаги, но там ситуация должна решиться в течение нескольких ближайших недель: если пройдут хорошие дожди, то производство зерна в макрорегионе будет весьма солидным, в ином случае оно будет ниже прошлого года». По прогнозу Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России может быть на уровне 132 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

