Россия представила странам БРИКС инициативу по созданию зерновой биржи

Страны БРИКС производят 1,17 млрд тонн зерновых в год Pixabay

Россия представила инициативу по созданию зерновой торговой площадки объединения партнерам по БРИКС, сообщила пресс-служба Росконгресса после первого заседания рабочей группы БРИКС по сельскому хозяйству. Иностранные партнеры поддержали инициативы и запланированные мероприятия российского председательства и отметили важность укрепления многостороннего сотрудничества в аграрной сфере, говорится в пресс-релизе.



«Началось обсуждение проекта зерновой биржи на платформе БРИКС. Окончательное решение будет зависеть от политических органов стран-участниц, однако донести свое предложение до коллег из сельскохозяйственных министерств — это определенно важный шаг», — сказал «Интерфаксу» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В начале марта президент Владимир Путин на встрече с представителями АПК в Ставропольском крае поддержал предложение союза о создании зерновой биржи БРИКС и обещал проработать эту идею с партнерами. Идею о создании зерновой биржи БРИКС Союз экспортеров зерна изложил в письме в Минсельхоз в декабре 2023 года.



В своем обращении в Минсельхоз союз аргументировал необходимость создания зерновой биржи в рамках БРИКС тем, что существующая инфраструктура мирового рынка зерна сформировалась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Отмечалось, что рыночные стандарты, используемые в том числе странами БРИКС, базируются на котировках зерновых культур на Чикагской бирже (CME), где в основном используется доллар США.



Авторы письма подчеркивали, что страны БРИКС, играющие ключевую роль на мировом рынке зерна, не имеют возможности полноценно влиять на цены базовых сельхозпродуктов, таких как пшеница, ячмень и кукуруза, которые критически важны для продовольственной безопасности и экономики этих стран. Они отмечали, что мировые цены на эти культуры формируются за пределами БРИКС и подвергаются манипуляциям. В ответ на эту ситуацию предлагалось создание единой торгово-клиринговой инфраструктуры для стран БРИКС, где бы проходили биржевые торги зерном между компаниями членов объединения. В письме отмечался опыт России в создании современных и надежных биржевых площадок, а также опыт в области биржевых технологий и расчетов в валютах стран БРИКС.



Согласно оценкам союза, страны БРИКС производят 1,17 млрд т зерновых в год (42% мирового объема) и потребляют 1,1 млрд т (40% мирового потребления) к концу 2023 года. После присоединения новых стран к БРИКС с начала 2024 года производство зерна в объединении достигнет 1,24 млрд т в год (44% мирового), а потребление приблизится к этому же уровню — 1,23 млрд т (44%). По производству и потреблению пшеницы и кукурузы ситуация будет аналогичной: производство и потребление данных культур будут составлять значительную долю от мирового объема.



В марте Зернин в интервью Reuters говорил, что организационные вопросы по созданию зерновой биржи стран БРИКС будут завершены к октябрю 2024 года — до проведения саммита БРИКС в Казани. «Зерновая биржа — это серьезный проект, требующий концентрации организационных и других усилий всех стран блока. Тем не менее, мы надеемся, что все организационные вопросы будут решены до саммита в Казани в октябре 2024 года», — отмечал Зернин.



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