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«СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы

Это связано с засушливыми погодными условиями на Юге

| Агроинвестор |

На долю регионов Юга приходится более 40% сбора пшеницы в России
На долю регионов Юга приходится более 40% сбора пшеницы в России

Аналитический центр «» впервые с начала сезона понизил прогноз валового сбора пшеницы в России в 2024 году на 1 млн т до 93 млн т. В том числе оценка урожая озимой пшеницы уменьшена с 69,2 млн т до 68,2 млн т, яровой — осталась на уровне 25,7 млн т.

Корректировка связана с засушливыми погодными условиями на Юге, который является крупнейшим производителем агрокультуры в стране: на его долю приходится более 40% от всего урожая. Уровень влаги в макрорегионе за последние 30 дней составлял 60-80% от нормы, а минимальная температура на 2-4 °C превышала среднюю. На фоне нехватки осадков начал формироваться дефицит влаги в верхнем слое почвы, а состояние посевов ухудшилось, отмечают аналитики «». Они оценивают состояние посевов как среднее/несколько выше среднего в Ростовской области и Краснодарском крае (№1 и №2 по производству пшеницы) и несколько хуже среднего в Ставропольском крае (№3).

«В ближайшие недели основные погодные модели прогнозируют 60-90% от нормы осадков на Юге, что вкупе с высокими температурами (на 2-4 °С выше нормы), вероятно, не позволит заметно улучшить влагообеспеченность растений в регионе, — говорится в сообщении «». — Если в ближайшие две-четыре недели мы не увидим существенных осадков на Юге, то региону может грозить неурожай. Однако отчасти это может быть компенсировано относительно высоким урожаем в Поволжье и Центре, где условия развития посевов все еще выглядят лучше среднего».

Обеспокоенность рынка погодой на российском Юге может оказать дополнительную поддержку мировому рынку пшеницы, допускает «». В последние недели экспортные цены на российскую пшеницу укрепились до $211/т FOB с минимума $199/т FOB в середине марта, сравнивают они.

По оценкам Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур при благоприятных погодных условиях может составить 135-145 млн т, в том числе около 86 млн т пшеницы, говорится в докладе ЦБ «Региональная экономика». Международный совет по зерну в апрельском обзоре оставил без изменений прогноз валового сбора зерна в России в этом году — 132,8 млн т, включая 90,4 млн т пшеницы (без учета Крыма и новых регионов). При этом в проекте Национального доклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года допустил, что в этом году урожай зерна в России снизится до 132 млн т после 144,9 млн т (без учета новых регионов) в прошлом, сообщал «Интерфакс».

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