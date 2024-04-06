Аграрии активно ведут полевые работы

Для формирования хорошего урожая озимых нужна прохладная, влажная и затяжная весна Pixabay

В феврале в хозяйствах ГК «Продимекс» были проведены анализы монолитов озимой пшеницы, их результаты показали, что посевы перезимовали благополучно. В Воронежской области, например, свыше 80% посевов находятся в удовлетворительном, хорошем или отличном состоянии, рассказал «Агроинвестору» гендиректор группы компаний Виктор Алексахин. По его словам, в Черноземном регионе весна ранняя, стоит теплая и ветреная погода, почва быстро подсыхает. Погода на Юге пока вызывает определенное беспокойство, так как высокая температура воздуха, ветер и отсутствие дождей формируют риски получения неравномерных всходов сахарной свеклы.



Предприятия группы хозяйств «АгроГард» расположены в Краснодарском крае и регионах Центрального Черноземья (Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области). Озимые на Кубани чувствуют себя хорошо, активно вегетируют. «Зима в регионе была теплая, хотелось бы побольше осадков в ближайшие месяцы, но в целом пока ситуация хорошая, — говорит гендиректор компании Павел Царев. — В Центре на полях на прошлой неделе только окончательно сошел снег. Мы особо контролировали состояние озимых, так как в Орловской, Курской и Тамбовской областях до начала марта на некоторых полях сохранялась ледяная корка. Снежный покров напоминал “слоеный пирог” из-за перепадов температур. Пробные партии с полей показали результаты в пределах нормы. Ждем старта активной вегетации». Погода для хозяйств «АгроГарда» в Центральном Черноземье пока благоприятствует проведению подкормки и подготовке к севу яровых. Паводков на этих территориях не наблюдают. Таяние снега проходило постепенно, вода сразу уходила в почву.



В ГК «Агротех-Гарант», посевы которой находятся в Воронежской и на востоке Белгородской областей озимые вышли не раскустившимися и ослабленными. Причина в отсутствии осадков в сентябре-октябре прошлого года и как следствие — уход растений в зиму в стадии проростков, поясняет президент компании Сергей Оробинский. Он добавляет, что на данном этапе была проведена ранняя весенняя подкормка в надежде на дополнительное весеннее кущение. «На сегодняшний день погода в регионах нашего присутствия теплая, иногда даже жаркая для этого периода и без осадков, но для слаборазвитых и не раскустившихся озимых это нехорошо», — подчеркивает руководитель.



Чтобы произошло весеннее кущение с образованием дополнительных продуктивных стеблей на посевах озимых нужно много влаги и прохладная погода. И, как ни странно, но в такой ситуации для формирования хорошего урожая необходима прохладная, влажная и затяжная весна, рассказал «Агроинвестору» Оробинский. Именно тогда у растений укрепляется корневая система, увеличивается продуктивная кустистость. «А на сегодня и ближайшую перспективу у нас сухая, теплая погода. Это может привести к тому, что весеннего кущения не будет вовсе или оно будет очень слабым», — опасается Оробинский. Соответственно, судить о высоком потенциале урожая озимых на данном этапе, по крайней мере в зоне присутствия «Агротех-Гаранта», очень преждевременно, добавляет он.



Тем не менее, во всех хозяйствах агрохолдинга активно ведутся весенние полевые работы не только по подкормке и фунгицидной обработке озимых культур, закрытию влаги, но и севу ранних зерновых (гороха, яровой пшеницы и ячменя). Также хозяйства приступили к севу сахарной свеклы. «Со своей стороны наши специалисты и механизаторы делают все от них зависящее, чтобы сохранить накопленную за зиму влагу и своевременно выполнить все полевые работы, — говорит Оробинский. — Но гарантировать высокий урожай сейчас рано. Нужны дожди, а их, к сожалению, нет уже два месяца». По словам руководителя, на территории присутствия «Агротех-Гаранта» почти не было осадков в феврале, в марте не было вообще. «Судя по прогнозу, до 10-15 апреля дождей не ожидается. Это очень настораживающая и пугающая ситуация. Особенно для озимых, которые не раскустились с осени и вышли из зимы в стадии проростков», — делится опасениями он.



Агропредприятия ГК «Продимекс» уже приступили к севу яровой пшеницы и ячменя в Белгородской, Курской и Воронежской областях. В Пензенской области и Башкортостане, где сохраняются более низкие температуры, предприятия группы компаний планируют начать сев во второй и третьей декадах апреля соответственно. «Хозяйства “Продимекс” во всех регионах планомерно готовятся к каждому сезону, чтобы у них все необходимое было в наличии к началу весенних полевых работ. Этот сезон не стал исключением», — уточняет Алексахин.



На предприятиях «АгроГарда» в Краснодарском крае сев уже активно идет. «Мы завершили сев сахарной свеклы, начали сев подсолнечника, кукурузы, к концу апреля начнем сев сои», — перечисляет Царев. В хозяйствах Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей после схода снега ведется подготовка к севу. Через неделю-полторы, если погода позволит, компания планирует начать сев ярового ячменя. «К полевым работам мы готовились с осени. К старту сева предприятия обеспечены удобрениями, семенным материалом, ГСМ, — говорит Царев. — Основные сложности у нас возникали с семенным материалом, так как не все продавцы готовы отгрузить заранее законтрактованную продукцию, а также с дизельным топливом. Приобрести дизельное топливо в регионах можно только через дилеров, что увеличивает его стоимость».



В ГК «ЭкоНива» состояние озимых оценивают как хорошее. «Наши хозяйства приступили к весенним полевым работам. В регионах, где наступили благоприятные погодные условия, проводится подкормка озимых и внесение удобрений. В Воронежской области начали яровой сев», — рассказывает представитель агрохолдинга.



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