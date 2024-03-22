Правительство дополнительно выделит 20 млрд рублей на поддержку АПК

Посевная кампания в России началась в установленные сроки и проходит без сбоев Pixabay

Правительство выделит дополнительные 20 млрд руб. на поддержку сельхозпредприятий. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании правительства. Он подчеркнул, что правительство системно реализует комплекс мер для развития сельского хозяйства, включая льготное кредитование сельхозпроизводителей. Увеличение финансирования направлено на обеспечение аграриев всем необходимым для успешного проведения посевных работ: сельхозтехникой, удобрениями, топливом и семенами.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства сообщил, что посевная кампания в России началась в установленные сроки и проходит без сбоев. Он выразил уверенность в том, что в 2024 году страна получит хорошие урожаи, что позитивно скажется на продовольственной безопасности. «В этом году весенние полевые работы стартовали во второй декаде февраля, сначала на юге и Северном Кавказе, а затем уже в 23 регионах», — уточнил министр.



По его словам, подкормка озимых культур уже выполнена на площади 7,2 млн га, яровые посеяны на 1 млн га, что в два раза больше, чем в это время в прошлом году. Общая посевная площадь в текущем году составит 84,5 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в 2023-м. «Структура посевов, согласованная с регионами, включает 20 млн га озимых культур, 56 млн га яровых и более 8 млн га многолетних трав», — добавил Патрушев.



При этом Мишустин отметил важность достижения хороших урожаев в текущем сезоне для обеспечения продовольственной безопасности страны и развития экспорта. «Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить высокие урожаи, что является приоритетом для наших граждан, чтобы у них был доступ к качественным отечественным продуктам, а также для расширения наших экспортных возможностей, как это было продемонстрировано в прошлом году», — обратился премьер-министр к Патрушеву на заседании правительства. Мишустин поручил главе Минсельхоза «придерживаться особого контроля над всеми вопросами, связанными с посевной кампанией». Он подчеркнул, что это касается финансового обеспечения сельхозпроизводителей, обеспечения необходимых ресурсов, цен на топливо, вопросов посевного материала и других аспектов.



Накануне Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам говорил, что значительных проблем с ГСМ у российских аграриев не фиксируется. Минсельхоз и Минэнерго разработали план поставок топлива для сельхозпроизводителей. «У нас есть четкий объем поставок бензина и дизельного топлива из всех регионов. Определены поставщики, мы понимаем, какой объем должен быть доставлен в каждый регион, хотя цены могут немного изменяться», — рассказывал он.



Министр также отмечал, что сейчас в целом по стране заготовлен необходимый объем семян. «При этом продолжаем стратегическую работу по переориентации на отечественную селекцию, — указал он. — Для этого развивается научная база и господдержка, предусматриваются меры регулирования, а субъектам устанавливаются планы по высеву российских семян. Видим, что внимание к продукции российской селекции со стороны бизнеса постепенно увеличивается. И продолжим двигаться в этом направлении».



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