Гидрометцентр: условия зимовки озимых удовлетворительные

В первой половине декады на Юге и в Северо-Кавказском округе была аномально теплая погода Pixabay

На большей части европейской территории России, а также в большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур в основном удовлетворительные. Однако в отдельных районах на севере и юго-востоке Алтайского края и в ряде юго-западных районов Красноярского края возможны повреждения озимых, есть риски их вымерзания: температура воздуха существенно понижалась, а снежный покров был небольшим, говорится в агрометеорологическом бюллетене Гидрометцентра России.



Во второй декаде февраля наблюдалась нестабильная погода на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов. В самые холодные дни температура опускалась до минус 40 градусов, а затем отмечались оттепели, когда было до 7 градусов тепла. Глубина промерзания почвы оставалась примерно на прежнем уровне — от 10 см до 35 см за исключением отдельных районов, где она достигала 80-110 см. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых культур колебалась от минус 7 до минус 1 градуса, иногда на востоке и юго-востоке Саратовской области опускалась до минус 14 — минус 12 градусов, что могло быть опасным для слаборазвитых посевов озимой пшеницы.



В первой половине декады на Юге и в Северо-Кавказском округе была аномально теплая погода: среднесуточная температура воздуха в эти дни была на 10-18° выше нормы. Во второй половине декады похолодало, однако низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих озимых зерновых, не наблюдалось. Условия для зимовки растений были преимущественно удовлетворительными. В южных районах в начале декады был возможен рост озимых, в середине декады при понижении среднесуточной температуры ниже 8° вегетация прекратилась.



В земледельческих районах Уральского федерального округа и Западной Сибири погода в основном была значительно холоднее обычной. Минимальная температура воздуха почти повсеместно понижалась до -40…-35°, в ряде юго-восточных и западных районов Уральского федерального округа до -30…-27°. Но, поскольку озимые зерновые находились под снежным покровом, высота которого составляла 45-70 см, в ряде южных районов 25-30 см, опасных для зимующих культур низких температур почти нигде не наблюдалось за исключением Алтайского и Красноярского краев.



По прогнозам Гидрометцентра, до конца февраля условия для зимовки озимых будут в основном удовлетворительными как на европейской, так и на азиатской территории России. Между тем, аграрии ряда округов Ставропольского края приступили к севу ранних яровых культур. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Телеграм-канале, засеяно уже около 10 тыс. га из запланированных 877 тыс. га. В середине февраля Дагестан первым в России начал яровой сев.



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