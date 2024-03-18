Россельхозцентр начал разработку программы внедрения агродронов

Существует много потенциальных областей применения дронов в сельском хозяйстве Pixabay

Подведомственный Минсельхозу Россельхозцентр сообщил, что начал разработку программы внедрения агродронов. Реализация программы рассчитана на 2024-2026 годы и предполагает создание в организации Центра компетенции по использованию беспилотных летательных средств в области растениеводства. Программа предусматривает оказание услуг для всей отрасли. Опорными пунктами по применению агродронов будут филиалы Россельхозцентра по Татарстану, Калужской и Волгоградской областям. Еще один филиал — по Алтайскому краю и республике Алтай также станет опорным пунктом и будет заниматься обучением пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Россельхозцентр отмечает, что сейчас его филиалы используют БПЛА для внесения энтомофагов на поля. «Но можно их использовать еще шире, так как существует много потенциальных областей применения дронов в сельском хозяйстве: возможно на более современном уровне проводить фитосанитарный мониторинг территории, увеличить объемы применения биопрепаратов и энтомофагов, — говорится в сообщении. — Аппараты позволят проводить обработки против борщевика Сосновского, саранчовых, других вредных объектов, в том числе на площадях, недоступных для применения наземной техники, и оценивать их эффективность. Беспилотники способны вносить недостающие микроэлементы и удобрения, дистанционно устанавливать фазы развития растений и геоточки семеноводческих посевов. Кроме того — оценивать последствия ЧС в растениеводстве, проводить поиск неиспользуемых участков земель, оценивать их противопожарное состояние и др.».



Правительство отмечало, что наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы. Для развития их применения кабмин летом 2023-го утвердил Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В 2022—2023 годах большинство регионов России ввели запрет на использование беспилотников. В сентябре 2023-го Минэкономразвития сообщило о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (СБАС) на территории Татарстана, Алтайского и Ставропольского краев, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областей. В конце февраля Минобороны вновь запретило использовать агродроны в зоне установленного временного режима закрытия неба на Юге и в Центре страны. Запрет коснется Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.



В конце января на Всероссийском агрономическом совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что АПК в ближайшие три года может закупить БПЛА на сумму около 360 млн руб., агродроны включены в программу льготного кредитования. В презентации Минсельхоза, представленной на форуме «День поля» в Новосибирской области в августе прошлого года, сообщалось, что объем госзаказа агроведомства на 2024-2026 годы составляет 299 беспилотников на 526 млн руб., Росрыболовства — 153 единицы на 221,2 млн руб.



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