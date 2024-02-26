Минобороны вновь запретило применять агродроны на Юге и в Центре

Ранее правительство обсуждало поэтапное открытие неба для гражданских беспилотников Flickr.com

Минобороны вновь запретило использовать агродроны в зоне установленного временного режима закрытия неба на Юге и в Центре страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвовавшие в совещании в Минсельхозе в начале февраля, на котором обсуждались вопросы выполнения авиационно-химических работ (АХР) в текущем сезоне. Агроведомство подтвердило проведение совещания. Запрет коснется Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, следует из данных сервиса Росавиации СППИ (Система предоставления планов полетов по сети интернет).



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко рассказал «Агроинвестору», что агродроны применяются для оценки и контроля состояния посевов, фитосанитарного мониторинга, уточнения кадастра полей, а также для агротехнических операций: обработок полей СЗР, проведения десикации. В то же время, по словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, массово в России они не эксплуатируются. Однако ограничение на использование агродронов подрывает перспективы развития их применения. «Будем надеяться, что это временные меры <...>, хотя они вполне обоснованы», — добавляет Корбут. Тем более, продолжает эксперт, программа расширения использования дронов принята, и их поставки, в том числе по лизингу, планируется увеличить. «Но всякое применение новых технологий наиболее эффективно там, где наиболее эффективно производство, а это как раз Черноземье и Юг», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Агродроны действительно пока не получили широкого применения в России, но сельхозпроизводители, которые их уже использовали, говорили о высокой эффективности беспилотников, отмечает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее мнению, если бы не закрытие неба, то беспилотники применялись бы чаще, особенно с учетом того, что правительство планировало разрешить их эксплуатацию. «По нашим данным, многие производители собирались их использовать и делали закупки такой техники», — добавила она. Решетникова уверена, что после снятия запрета использование агродронов будет активно расти, так как их эффективность высока, а цены доступны и для маленьких фермерских хозяйств.



В 2022—2023 годах большинство регионов России ввели запрет на использование беспилотников. В сентябре 2023-го Минэкономразвития сообщило о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (СБАС) на территории Татарстана, Алтайского и Ставропольского краев, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областей. В соответствии с ЭПР были предусмотрены специальные технические требования по высоте и скорости полета для точной обработки сельскохозяйственных культур.

Режим ограничения полетов в зоне работы «Степи» действует уже в течение длительного времени. Компания адаптировалась к новым условиям и перестроила производственные процессы. Для проведения агротехнических операций используется наземная техника. Директор по сертификации «Индустриальных дронов» (участник «аграрного» ЭПР) Игорь Шивков сказал РБК, что его компания будет применять дроны там, где разрешено, — прежде всего это Татарстан и другие регионы Поволжья. В целом он считает нелогичным запрещать использование беспилотников, опрыскивающих поля, так как они летают на высоте 5-7 м и находятся вне зоны полетов боевых дронов, а в большинстве случае и вне радаров ПВО. «Агродроны летают на супернизких высотах», — соглашается эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин (цитата по РБК). По его словам, введение таких запретов для производителей БАС критично. Экспериментальный режим планировалось ввести как раз в регионах, где активно идет сельскохозяйственная деятельность: как минимум, это Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.



Ранее правительство отмечало, что наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы. Для развития их применения кабмин летом 2023-го утвердил Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В ее рамках обсуждалось поэтапное открытие неба. В конце октября сообщалось, что Минтранс совместно с регионами работает над унификацией порядка выдачи разрешений на использование воздушного пространства в зависимости от установленного уровня готовности. Ведомство предложило использовать унифицированные правила, сообщалось на сайте правительства.



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