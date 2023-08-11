Беспилотники для нужд АПК могут исключить из режима запретов на полеты

Объем мирового рынка сельскохозяйственных дронов в 2032 может достигнуть $29,9 млрд Pixabay

Минэкономразвития предлагает исключить беспилотные летательные аппараты для сельского хозяйства из запрета на полеты, который действует во многих регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что сейчас в министерстве в работе восемь заявок на установление экспериментального правового режима (ЭПР). В рамках ЭПР планируется использование беспилотников для воздушной перевозки грузов, внесения средств защиты растений на поля, мониторинга лесов и тушения лесных пожаров, а также проведения технологических испытаний.



Заявки поступили от 19 субъектов: Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тверской, Московской, Белгородской областей, Ставропольского и Алтайского краях, Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Москвы (города Зеленоград) и Санкт-Петербурга.



Минэкономразвития также отметило, что рассматривается вопрос о механизме получения разрешений на полеты в рамках ЭПР в регионах, где действуют запреты. Ведомство выразило надежду, что положительный опыт республики Башкортостан по выдаче разрешений на полеты беспилотников в условиях запрета будет использован другими регионами, чтобы не препятствовать применению механизма ЭПР и развитию отрасли БАС в целом. В большинстве регионов сейчас действует запрет на полеты беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением случаев, когда они используются в интересах государственных органов.



В конце апреля президент Владимир Путин призвал активнее использовать потенциал беспилотников в сельском хозяйстве. Он отмечал, что потенциал использования беспилотников в сельском хозяйстве большой, но для его реализации необходим заказ от Минсельхоза и подготовка необходимых мер поддержки.



Гендиректор ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев тогда говорил «Агроинвестору», что, например, внесение средств защиты растений с помощью беспилотников помогает сохранить около 35% урожая за счет отсутствия колеи от колес, возможности работы на переувлажненных почвах даже ночью, когда опрыскивание дает максимальный эффект. По мнению Бабинцева, агросектор для БПЛА — очень перспективный рынок. Так, более 80 млн га ежегодно требуют опрыскивания несколько раз в год, и если выполнять хотя бы 10% этой работы, то объем рынка превысит 30 млрд руб.



Исполнительный директор компании «Альбатрос» (производитель беспилотников) Илья Воронков заявлял, что основными препятствиями для распространения летательных аппаратов является отсутствие квалифицированных кадров для управления ими и обработки результатов съемок, а также запреты на полеты в ряде регионов.



По оценке агентства Acumen Research and Consulting, на которое ранее ссылался ТАСС, объем мирового рынка сельскохозяйственных дронов в 2032 может достигнуть $29,9 млрд, в 2022-м он составил $1,5 млрд. Среди причин роста аналитики называют расширение использования инструментов точного земледелия, инструментов для точечного опрыскивания, внесения удобрений и мониторинга посевов.



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