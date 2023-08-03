Россия готова делиться агротехнологиями с Африкой

Среди отечественных агротехнологий, лучше всего подходящих для внедрения в регионах Африки, 65% респондентов назвали точное земледелие Pixabay

Российские специалисты потенциально готовы работать в сфере агротехнологий в Африке и считают, что отечественные разработки применимы в регионе, показал опрос, проведенный Россельхозбанком. Так, 82% опрошенных в сообществе AgroCode Hub, объединяющем специалистов в современных технологиях в сельском хозяйстве, рассматривают для себя возможность выполнения проектов в сфере агротехнологий, а среди африканских стран, где был бы востребован их опыт, называют ЮАР, Мали, Алжир, Зимбабве, Мозамбик, Танзанию, Нигерию, Кению, Уганду и Гану.



41% респондентов уверены, что российские разработки однозначно применимы в сельском хозяйстве Африки, причем есть готовые решения. Среди приоритетного региона участники опроса называют Южную Африку (встречается в 40% ответов). При этом менее четверти опрошенных считают, что эффективность сельхозпредприятий в Африке при применении российских агротехнологий вырастет незначительно, тогда как большинство — 76% — оценивают потенциал роста более чем на 10%.



Среди отечественных агротехнологий, лучше всего подходящих для внедрения в регионах Африки, 65% респондентов назвали точное земледелие, 53% — системы управления фермами, 47% — технологии селекции и биотехнологии, 29% — робототехнику и беспилотники, 24% — сенсоры и IoT, по 18% — вертикальные фермы, маркетплейсы и фудтех (можно было дать несколько вариантов ответа).



Президент Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, говорил, что Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства и оказывать содействие во внедрении передовых технологий. «Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия», — отмечал президент.



Сельское хозяйство имеет все шансы стать одним из крупнейших направлений взаимодействия между Россией и африканскими странами, во многом это связано с повышенным спросом на эффективный АПК в условиях роста населения, считает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. «Россия может как наращивать поставки непосредственно продовольствия, так и стать лидером в экспорте технологических решений в Африку, — уверена она. — Отечественный агротех вышел на высокий уровень, и его достижения будут пользоваться спросом».



Между тем, управляющий партнер проекта «Агрисейл», независимый эксперт отрасли Пеер Ефтимов ранее рассказывал «Агроинвестору», что, по его оценке, в России уровень цифровизации сельского хозяйства, особенно в растениеводстве, существенно отстает от европейского. «Можно сказать, что в России из систем точного земледелия не используется почти ничего кроме отдельных «тепличных» решений, дронов и систем параллельного вождения техники. Работы с большими данными почти нет, в целом применяется около 30% тех решений, что уже используются в Европе», — отмечал он. Вместе с тем, он выражал надежду, что, хотя сейчас цифровые технологии с некоторой задержкой приходят в Россию, но что будет и обратный процесс: российские разработки и решения станут приходить на мировой рынок, потому что в стране очень высокий уровень подготовки IT-специалистов.



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