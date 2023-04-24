«Белгранкорм» планирует начать экспорт мяса птицы в Гамбию

Африка является очень перспективным регионом для развития экспорта продукции Д. Гришкин

Делегация из Гамбии обсудила с руководством агропредприятия «Ясные зори» (входит в «БЭЗРК-Белгранкорм») вопросы поставок мяса птицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление постоянного секретаря Министерства сельского хозяйства африканской страны Хасана Джаллоу, которое он сделал во время своего визита в Белгородскую область. По его словам, делегация выразила заинтересованность в диверсификации импорта мяса птицы и рассмотрела компанию «Ясные Зори» в качестве потенциального поставщика.



В настоящее время Гамбия импортирует значительное количество мяса птицы из Польши и США, делегация считает, что поиск альтернативных поставщиков может принести пользу их стране. Население Гамбии — около 2,3 млн человек, из них 90% являются мусульманами, поэтому птица там является самым популярным видом мяса. Как пояснил ТАСС Хассан Джаллоу, помимо собственного потребления, Гамбия хочет создать хаб по продаже продукции белгородских компаний для Экономического сообщества западноафриканских государств, которое насчитывает более 420 млн потребителей.



Также делегация обсудила с руководством компании «Ясные зори» возможность подготовки кадров для сельского хозяйства Гамбии. Страна планирует направить своих специалистов для обучения на комбикормовом заводе «Ясные зори». Хассан Джаллоу пояснил, что основной проблемой развития отрасли птицеводства в Гамбии является недостаток качественных кормов, поэтому планируется перенять технологию производства комбикормов у белгородской компании.



Генеральный директор филиала «Белгранкорма» МПК «Ясные Зори» Олег Орехов сказал «Агроинвестору», что поставок в Гамбию пока не было, обсуждаются только намерения. «Это был первый визит, достигнута предварительная договоренность о возможности экспорта. Объемы и другие подробности пока не определены», — отметил он. Орехов также добавил, что рынок Гамбии был выбран потому, что никто из российских поставщиков мяса птицы не экспортирует туда свой товар.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, Африка является очень перспективным регионом для развития экспорта продукции, в том числе мясной группы. Поставки туда характеризует достаточно низкая цена на этом рынке. Поэтому основная сложность — сделать адекватное ценовое предложение, обращает внимание эксперт. Также есть сложности с логистикой. «В остальном все позитивно: изначально лояльное отношение к российским компаниям, растущее молодое население региона, — говорит он. — Основными же и самыми платежными клиентами в регионе являются государственные структуры. Очень важно, чтобы компания имела возможность вести не только торговые сделки, но и умела выстраивать отношения на уровне руководства страны».



Средняя стоимость килограмма мяса птицы для этого региона находится в пределах $1-1,3, знает Корнеев. «Поэтому речь будет идти и о структуре ассортимента, который будет отгружаться. Предполагаю, что акцент будет на более дешевых продуктах. Развитие поставок позволяет закрепиться в этом регионе. Там очень большое значение имеют социальные связи и обратная связь от дистрибьютора», — заключает эксперт.



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