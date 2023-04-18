Импорт мяса птицы из Китая в Россию начал расти

Производство птицы на убой в 2022 году впервые превысило 7 млн тонн «Черкизово»

В конце 2022 года Китай стал наращивать экспорт мяса птицы в Россию: в ноябре-декабре было поставлено около 3 тыс. т продукции. За январь-февраль этого года Китай отгрузил еще более 1 тыс. т мяса птицы, рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Он назвал такую ситуацию «тревожным звоночком», о котором «нам надо задуматься».



При этом в целом объемы импорта птицы в Россию снижаются: по итогам 2022 года страна закупила на внешних рынках порядка 180 тыс. т, на 21% меньше, чем в доковидном 2019-м. А объемы экспортных поставок в страны Таможенного союза и дальнего зарубежья за этот период увеличилась на 68% до 350 тыс. т. Доля России в мировом экспорте птицы по итогам прошлого года достигла 2,4% против 0,4% в 2010-м.



«Сегодня основные инвестиции в отрасль [птицеводства] идут за счет экспорта. Компании, которые активно развивают экспорт, получают льготные кредиты согласно 512 постановлению правительства [от 26 апреля 2019 года] и активно вкладывают их отрасль. Десятки миллиардов кредитно-денежных средств направляются на развитие тех лакун, которые образовались в результате ограничений со стороны недружественных стран. Мы развиваем логистику, формируем свои парки рефрижераторных контейнеров», — рассказал Лахтюхов.



Рассуждая о дальнейших перспективах российского экспорта мяса птицы, Лахтюхов вспомнил слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что «наше будущее туманно как никогда». Однако он заверил, что сам с оптимизмом смотрит в будущее, так как появляются компании, которые создают новые логистические маршруты. При этом, согласно официальной статистике, за первые два месяца 2023 года экспорт мяса из России снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как уточнил Лахтюхов, это в том числе связано с тем, что если раньше поставки в ДНР и ЛНР считались как экспорт, то сейчас они учитываются как внутреннее перемещение.



Руководитель отраслевого объединения также напомнил, что в 2022 году промышленное производство птицы в живом весе выросло на 306,6 тыс. т и составило 6,53 млн т. Если учитывать производство в хозяйствах всех категориях, то показатель составил более 7 млн т. Снижение динамики выпуска мяса птицы в январе-феврале (+2,9% против 10% годом ранее) Лахтюхов объяснил тем, что в 2022 году производство росло с низкой базы после отрицательных объемов производства в январе 2021 года.



В своем выступлении на конференции Лахтюхов также рассказал, что в конце февраля — начале марта себестоимость производства тушки курицы приблизилась к уровню отпускных цен. «Сейчас цены корректируются в положительную для нас сторону и хоть как-то позволяют компаниям продолжать свою финансовую деятельность», — добавил он.



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