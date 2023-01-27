Импорт инкубационного яйца за год снизился на треть

В 2022 году было реализовано несколько крупных проектов по созданию племрепродукторов второго порядка М. Стулов

В прошлом году в Россию было поставлено 400 млн штук инкубационных яиц, что на 34% меньше, чем годом ранее. Об этом гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал на Международной выставке племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства AGROS-2023, пишет «Ветеринария и жизнь».



По словам эксперта, топ-25 крупнейших птицеводческих предприятий уже полностью обеспечены собственным инкубационным яйцом. Глава союза напомнил, что в декабре прошлого года на российском рынке было более 15 млн штук свободного инкубационного яйца. Ряд производителей даже были вынуждены уничтожать невостребованный продукт, потому что себестоимость российского инкубационного яйца достигала 17 руб. за штуку, тогда как европейские страны предлагали российским производителям инкубационное яйцо уже с доставкой за 13-15 руб.



Лахтюхов подчеркнул, что птицеводческим предприятиям с объемами производства до 30 тыс. т экономически нецелесообразно создавать собственные репродукторы. Они продолжат закупать инкубационное яйцо у российских или зарубежных производителей.



Снижение импорта инкубационного яйца не связано с какими-либо проблемами, уточнил «Агроинвестору» Лахтюхов. Причина в том, что российские производители благодаря мерам поддержки Минсельхоза смогли расширить свои родительские стада птицы. Глава союза отметил, что в 2022 году было реализовано несколько крупных проектов по созданию племрепродукторов второго порядка. В 2023 году будет достроен еще ряд таких предприятий.



По словам Лахтюхова, это позволит максимально быстро перейти на инкубационное яйцо собственного производства. Сейчас часть его поставок в Россию приходится на Венгрию, Словакию и Турцию. «Ряд производителей не только обеспечивает себя инкубационным яйцом, но и реализует товар на рынке. Эта тенденция будет продолжаться, и, по моему мнению, в течение 2023 года мы сможем почти полностью обеспечить страну товаром собственного производства», — заключил он.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что риски зависимости отрасли от зарубежного племенного материала снижаются. «Каких-то сложностей, которые бы сейчас существенно ограничивали поставки инкубационного яйца, не наблюдаются. Основная проблема — вспышки гриппа птиц», — добавил эксперт. По его словам, все крупные птицеводческие предприятия полностью обеспечены отечественным инкубационным яйцом. По данным Россельхознадзора, в год в России производится порядка 4 млрд штук таких яиц.



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