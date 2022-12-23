В Хабаровском крае сняли карантин по гриппу птиц

В конце октября на птицефабрике «Комсомольская» в Комсомольске-на-Амуре был обнаружен высокопатогенный грипп птиц flickr.com

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжения, согласно которым в Комсомольском и Солнечном районах края снимается режим карантина по гриппу птиц, сообщает региональное управление ветеринарии. Документы опубликованы на портале правовой информации правительства региона.



Там сказано, что на этой территории провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на ликвидацию гриппа птиц. Отмечается, что после отмены карантина с территории эпизоотического очага в течение 90 календарных запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца.



Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза сказал «Агроинвестору», что в 2022 году ситуация с гриппом птиц лучше прошлогодней — уничтожено более 1 млн голов. Для сравнения — в прошлом году потери достигали 6 млн сельхозптиц. Он отметил, что в этом году от болезни пострадали только четыре крупных хозяйства: «Агро-плюс» на Ставрополье (пострадали сразу четыре площадки), птицефабрика «Комсомольская» в Хабаровском крае, птицефабрика «Дергачи птица» в Саратовской области и птицефабрика «Островная» на Сахалине. Все остальные вспышки были зафиксированы в ЛПХ, в основном в центральных регионах России. По прогнозу Ирзы, в следующем году ситуация с гриппом птиц будет неблагоприятной, так как эта болезнь активно распространяется по всему миру.



В конце октября на птицефабрике «Комсомольская» в Комсомольске-на-Амуре был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. Тогда Россельхознадзор выдал предписание на изъятие продукции птицефабрики из торговых сетей, выпущенной начиная с 24 октября.



Руководство фабрики сообщало «Интерфаксу», что из-за гриппа птиц компания была вынуждена уничтожить все поголовье кур — 522 тыс. голов, а также 10 т мяса птицы и 1,25 млн яиц. Что касается компенсации ущерба птицефабрики, то, как сообщали агентству в краевом Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, предприятие ежегодно страхует поголовье птицы, в связи с этим решается вопрос со страховой компанией по возмещению ущерба по договору страхования. «Вместе с тем вынужденно изъятая и уничтоженная птица, которая не была застрахована, подлежит компенсации. Из бюджета края будет направлено 30 млн рублей на данные цели», — заявляли в ведомстве.



Птицефабрика «Комсомольская», по данным пресс-службы правительства Хабаровского края, намерена восстановить выпуск продукции после вспышки гриппа птиц весной 2023 года. В марте следующего года первые партии яйца поступят в реализацию. Производственная мощность предприятия составляет 120 млн яиц в год при среднегодовом поголовье 350 тыс. кур-несушек.



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