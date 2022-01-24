Птицефабрики опять столкнулись с нехваткой инкубационных яиц

Системного дефицита инкубационных яиц в отрасли нет «Черкизово»

Российские птицефабрики испытывают нехватку инкубационных яиц, которая возникла после того, как Россельхознадзор закрыл поставки из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции. Цены на инкубационные яйца превысили 40 руб. за штуку против стандартного уровня около 20 руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.



Производители мяса птицы уже сталкивались с нехваткой инкубационных яиц и ростом цен на них в начале 2021 года. Тогда причинами этого стали сбои поставок продукции из Евросоюза из-за вспышек гриппа птиц и резкого роста спроса на яйца в Китае. В результате этого снизилось предложение и выросли цены на мясо птицы. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что подобная ситуация может повториться и в этом году. Кроме того, по его мнению, нехватка яиц и рост их стоимости вынудит отдельные птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — повышением себестоимости.



В прошлом году Минсельхоз принял решение поддержать создание в России репродукторов первого и второго порядка, компенсировав инвесторам часть понесенных затрат. Однако результат этих мер станет заметен только к концу года, считает Давлеев, а полностью заместить импортные яйца получится не раньше 2024-го. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Коммерсанту», что системного дефицита инкубационных яиц в отрасли нет, только у некоторых предприятий возникла необходимость поиска новых поставщиков. В целом союз считает возникшие проблемы краткосрочными.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что проблемы с нехваткой инкубационных яиц действительно появилась, однако ограничения Россельхознадзора влияют на рост цен опосредованно. «Снижается объем предложения, и, как следствие, стоимость птицеводческой продукции может вырасти. Однако рост цены упирается в платежеспособный спрос населения. Тут косвенная, а не прямая зависимость», — прокомментировал эксперт.



Крупные предприятия обеспечены своими родительскими стадами, отметил Корнеев. Поэтому проблема касается только тех предприятий, где нет своего родительского стада, и тех, где его мощности не удовлетворяют потребности в яйце. «Сложившаяся ситуация наложилась на ветеринарные проблемы, которые сказались на численности поголовья на птицефабриках. Поэтому сейчас ограничение поставок яйца имеет более серьезное значение, чем при благоприятной эпизоотической ситуации», — добавил Корнеев.

